Hofheim.Einmal mehr lockte das traditionelle Frauenfrühstück der Liebenzeller Gemeinde zahlreiche Damen in die Räumlichkeiten der Organisatoren. Während das erste Frühstück noch im Canisiushaus angeboten worden war, fanden seither 21 Veranstaltungen in der Gemeinde statt. „Wir freuen uns immer wieder, wenn so viele unserer Einladung folgen und gemeinsam mit uns, ihrer Nachbarin, ihrer Freundin oder Bekannten das angebotene Frühstücksbuffet genießen wollen“, sagte Andrea Bechtel bei ihrer Begrüßung im voll besetzten Saal.

Angelika Krimm stimmte das Lied „Der Morgensegen“ von Martin Luther an. Die Liebenzeller Gemeinde blieb ihrem Motto treu und verwöhnte die Besucherinnen ganzheitlich – das Frühstück für den Körper, der anschließende Vortrag für den Geist. Als Referentin kündigte Andrea Bechtel Renate Zelewske an, die bereits 2003 zu Gast war. „Leben in Balance“ hieß das Thema der vierfachen Mutter aus dem Modautal am Samstagvormittag. Sie ist im Bereich der Frauenarbeit der Liebenzeller Gemeinde tätig und gestaltet mit ihrem Mann Freizeiten im In- und Ausland.

Beim Vortrag erhielten die Frauen viele Tipps, um ihr Leben in Balance zu halten: das Entrümpeln des Lebens, das Schaffen von neuem Raum, Bewegung in das Leben bringen sowie das bewusste Empfinden von Dankbarkeit für jeden neuen Tag. Aber ein Leben in Balance zu führen, sei laut Zelewske nicht nur gute, schöne aneinandergereihte Tage zu erleben. Um sein Leben als Balanceakt meistern zu können, sei es vielmehr wichtig, es in Vertrauen auf Gott zu leben, denn er verhindere das Abstürzen in schwere Lebensphasen.