VfB Lampertheim zieht den Karren aus dem Dreck

Lampertheim.Totgesagte leben länger: Nach über einem halben Jahr hat der VfB Lampertheim wieder einen Vorstand. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung besetzte der Verein für Bewegungsspiele alle Positionen neu. Mit Thomas Sickinger übernimmt ein ganz neues Gesicht das Ruder. Der kaufmännische Leiter wurde ohne Gegenstimmen bei 45 Ja-Stimmen und zehn Enthaltungen gewählt.

Damit ist die Grundlage für die dringend erforderliche, strukturelle Neuausrichtung beim VfB gelegt. Eine Fusion oder gar die Vereinsauflösung scheinen damit vorerst vom Tisch. Denn nicht weniger als die Existenz stand nach Monaten der Zerwürfnisse, Anfeindungen und des sportlichen Niedergangs auf dem Spiel.

Sportlicher Tiefpunkt nach dem Rücktritt des ehemaligen Vorsitzenden Markus Köcher im Oktober 2019 war der Spieler-Exodus zur Winterpause, verbunden mit der Abmeldung der ersten Mannschaft. Abseits des Platzes erging es dem Verein nicht besser. Mit den gescheiterten Vorstandsneuwahlen bei der Mitgliederversammlung im Februar war der Supergau perfekt. Insofern hat die Corona-Krise mit Versammlungsverbot den Verantwortlichen gewissermaßen Zeit zum Durchatmen verschafft. Zeit, die hinter den Kulissen genutzt wurde – auch, wenn fehlende Einnahmen den VfB genau wie andere Vereine vor Probleme stellen. Ein eigens gegründeter Arbeitskreis, bei dem jeder Interessierte mitwirken konnte, hat den Verein neu sortiert.

Die Mischung macht’s

Nicht nur der neue Vorsitzende Thomas Sickinger, der erst seit Anfang des Jahres Vereinsmitglied ist, wurde ohne Gegenstimme gewählt. Die Mitglieder bestätigten auch dessen Vorschläge für die restlichen Vorstandsposten mit wenigen Gegenstimmen. Lediglich für den Posten des Kassierers gab es keinen gesonderten Vorschlag. Thomas Sickinger übernimmt das Amt in Personalunion. Einer konstruktiven Zusammenarbeit scheint im neuen Vorstandsteam nichts mehr im Wege zu stehen. Insgesamt ist es eine Mischung aus „Vereinsneulingen“ wie Thomas Sickinger oder Frithjof Walk, altgedienten VfB’lern wie Urgestein Joachim Brockmann und Sascha Betz sowie jungen, aktiven Spielern wie Manuel Tiefel und Philipp Ihrig.

„Unser großes Ziel war der Fortbestand des VfB. Das haben wir erst einmal geschafft“, freute sich Sickinger. Die zentrale Botschaft sei für ihn, dass es noch immer zahlreiche Menschen gebe, die sich für den VfB engagieren wollen. Eine Truppe um Sickinger, Brockmann und Uwe van gen Hassend, der als TTC-Vorsitzender seit Jahrzehnten vormacht, wie erfolgreiche Vereinsarbeit gehen kann, habe „den Karren aus dem Dreck gezogen“. Aufgabenbereiche für Vorstandsmitglieder wurden genau festgelegt, Ziele bestimmt und strukturelle Veränderungen auf den Weg gebracht. Dabei bemerkte der Arbeitskreis, dass der Verein statt der angenommenen 332 Mitglieder nur noch 276 hat. Das lag nicht an Austritten, sondern an „Karteileichen“.

„Der Verein war fast am Ende“, betonte auch Schriftführer Frithjof Walk. Was ihm Hoffnung macht? „Ich erlebe seit Februar ein unglaubliches Engagement“, so Walk. Damit ist auch eine mögliche Fusion vom Tisch. „Darüber haben wir gar nicht geredet. Es ging nur darum, den VfB wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen“, stellte Uwe van gen Hassend klar. Das jedenfalls scheint gelungen.

