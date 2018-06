Anzeige

Lampertheim.Aus Sicht der Lampertheimer Volkshochschule konnte die Ferienzeit nicht günstiger liegen als in diesem Jahr. Denn im Normalbetrieb hätte die städtische Bildungseinrichtung jetzt ein veritables Problem. In der Alten Schule sind die Räume im ersten Obergeschoss, wo die vhs unterschiedliche Kurse abhält, seit Tagen nicht mehr benutzbar. Der Grund: ein massiver Wasserschaden.

Zeitweise drohte laut Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher die Decke einzubrechen. Inzwischen befinden sich die Räume in der Trockenphase. Was den Wasserschaden verursacht hat, ist mittlerweile klar: Irgendjemand hat einen Wasserhahn nicht mehr zugedreht. „Wir müssen davon ausgehen“, so Hecher auf Anfrage, „dass das womöglich jemand mit Absicht gemacht hat“. Den Verdacht lenkt er aber nicht auf die Teilnehmer der vhs-Kurse. Gleichwohl habe sich inzwischen ein ungutes Gefühl breit gemacht, was den Hintergrund dieser bislang weder als Nachlässigkeit beziehungsweise Vorsatz erwiesenen Tat anbelangt.

32 Kurse betroffen

„Wer der Verursacher ist und welche Kosten letzten Endes anfallen, wird derzeit noch durch den Fachbereich Immobilienmanagement ermittelt“, teilt der Pressesprecher der Stadtverwaltung, Christian Pfeiffer, mit. Nach Informationen der Volkshochschule waren vom Wasserschaden insgesamt 32 Kurse betroffen. Die meisten mussten unterbrochen werden. Zehn Kurse – darunter sieben Sprach- und zwei Ehrenamtskurse – wurden in andere Räumlichkeiten verlegt: in ein katholisches Pfarramt, die Begegnungsstätte Wilhelmstraße 56A, vor allem aber in den Sitzungssaal des Alten Rathauses.