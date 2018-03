Viel Erfahrung gesammelt

Anzeige

Lampertheim.Die Handball-A-Jugend des TV Lampertheim beendet am Sonntag, 18. März, die Saison in der hessischen Oberliga auf dem neunten und damit vorletzten Tabellenplatz. Gegner um 15.30 Uhr in der Jahnhalle ist der feststehende Hessenmeister HSG Bachgau 08.

Eine lange Saison neigt sich damit dem Ende entgegen, in der die Nachwuchshandballer des Turnvereins einerseits viel Lehrgeld zahlten und zahlreiche Niederlagen einstecken mussten, andererseits aber auch reichlich Erfahrung im leistungsorientierten Handball sammeln durften. Verantwortlich für das Team zeigte sich in erster Linie Trainer Thorsten Jakob, der durch Gero und Felix Nieter, Nico Glanzner, Dirk Keller und Martina Deißler immer wieder Unterstützung erfuhr.

Verletzungs- und Krankheitspech

Durch die komplette Saison zog sich der Faden der Verletzungs- und Krankheitssorgen. Mit dem Hofheimer Jannik Jung fiel frühzeitig der erste Spieler mit Kreuzbandriss für die komplette Runde aus. Auch Ian Knisley gesellte sich mit der gleichen Verletzung zu Jahresbeginn dazu. Immer wieder warfen langwierige Verletzungen und Krankheiten das Team personell zurück. „Mit unserem dünnen Kader sind solche mehrfachen und langwierigen Ausfälle nicht zu kompensieren. In den Spielen, in denen wir nur auf ein oder zwei Spieler verzichten mussten, konnten wir sehr gut mithalten. Sicher hätten wir mit dem kompletten Kader in der Tabelle besser dagestanden“, lautete ein erstes Fazit von Trainer Thorsten Jakob.