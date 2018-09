Viel frische Farbe im Spiel

Hüttenfeld.Auch in Hüttenfeld machten sich bei drei Projekten am Freiwilligentag viele Helfer an die Arbeit. Die Mitglieder der Schützenabteilung der SG Hüttenfeld nahmen Farbe und Pinsel in die Hand, um ihrem Schießstand einen neuen Anstrich zu verleihen. Das ist notwendig, weil er mit einer modernen Computeranlage ausgestattet wird. Da Ortsvorsteher Karlheinz Berg Mitglied der SGH ist, legte er hier mit Hand an.

In der Seehofschule wurde im Außenbereich das „grüne Klassenzimmer“ renoviert, indem die Stützen für das Sonnensegel ein neues Fundament bekamen. Auf dem Schulhof wirkten die Kinder unter Aufsicht mit Pinsel und Farbe. So wurden die Begrenzungslinien des Spielfeldes frisch gestrichen und neue Spring- und Hüpfspiele aufgemalt. Gleich am Schulhofeingang begrüßt nun eine große Hüpfschnecke die Besucher.

Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Gottfried Störmer statteten der Seehofschule einen Besuch ab und bedankten sich bei den vielen Helfern mit einem Geschenk in Form einer Frühstücksdose mit praktischem Inhalt.

Im Schloss Rennhof bemühten sich etwa 100 Eltern und Schüler des Privaten Litauischen Gymnasiums, den Außenbereich und den Park aufzuräumen. Auch die Räume der früheren Stallungen bekamen einen neuen Anstrich. Hauptprojekt waren die Vorarbeiten für die Installation einer Kletterspinne. ron

