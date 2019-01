Viel für die Menschen getan

Hofheim.Im Mittelpunkt des Jahreseinstiegs der SPD Hofheim stand eine weitere Ehrung für die ehemalige Ortsvorsteherin Rita Rose. Der Hofheimer „Ortsbürgermeisterin“, die schon unzählige Auszerichnungen erhalten hat, wurde von Laudator Erich Maier die Willy-Brandt-Medaille verliehen. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung, welche die SPD an Mitglieder vergibt, die sich in besonderer Weise um die Sozialdemokratie verdient gemacht haben.

„Das ist für Hofheim ein durchaus historisches Ereignis“, würdigte der ehemalige Bürgermeister, der selbst 17 Jahre an der Seite der Jubilarin Kommunalpolitik mitgestaltet hat, die Verdienste Roses. Seit mehr als 42 Jahren gehört sie der SPD an, verbunden mit einem 40-jährigen kommunalpolitischen Engagement in Hofheim und Lampertheim. „Du wolltest nicht nur reden, du wolltest etwas tun für die Menschen“, lobte Maier.

20 Jahre gehörte Rose ohne Unterbrechung bis 1997 der Stadtverordnetenversammlung an, sie war in drei Legislaturperioden stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, viele Jahre in der Kulturkommission und der Sportkommission tätig. 35 Jahre lang hat Rita Rose das Amt der Ortsvorsteherin in Hofheim ausgeübt. „Sie hat ihr Amt gelebt, war immer ansprechbar, hat zugehört, geholfen und vermittelt“, so der Laudator. Über die Politik hinaus engagierte sich Rita Rose zudem im Turnverein, beim Carnevalverein und in der Partnerschaft mit der französischen Stadt Dieulouard.

„Frau vun Howwe“

Maier führte auch die Ehrungen auf, die an Fastnacht perfekt die „Frau vun Howwe“ verkörperte: Auszeichnung mit dem Landesehrenbrief 1992, Ernennung zur Ratsfrau 1997, Verleihung der silbernen Stadtplakette 2009, Hessischer Verdienstorden am Bande 2013 und die Verleihung des Marie-Bittorf-Preises im vergangenen Jahr.

„Papa wäre mächtig stolz auf mich“ so Rita Rose, in deren Elternhaus bereits Sozialdemokratie gelebt wurde. Sich selbst bezeichnete die Jubilarin als Sozialdemokratin aus Herzen und Überzeugung und versprach, weiterhin Leben in die Partei zu bringen. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 21.01.2019