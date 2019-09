Viel Kunst und wenig Schlaf

HÜTTENFELD.Auf ihrem Schreibtisch liegen Dutzende Zeichnungen und Skizzen. Ein Segelboot treibt auf dem Meer, bunte Blüten strahlen auf weißem Grund. Daneben stehen hunderte Pinsel in Gläsern, auf einer Palette hat Jurate Batura Lemke Farbtöne gemischt. Collagen, Ölgemälde, colorierte Tuschezeichnungen und Porträts gibt es hier – kaum ein Fleck in ihrem Keller ist frei. Für die „Tage des offenen Ateliers“ hat die Hüttenfelderin die Pforten zu ihrem Allerheiligsten geöffnet.

74 Künstler gewährten in Südhessen solche Einblicke. In Hüttenfeld öffnete auch Rita Rössling mit Stefan Umhey die Türen zu ihrer Werkstatt in der Seefeldstraße. Die Besucher durften nicht nur einen Blick hinter die Kulissen werfen. Sie erlebten einen Abriss quer durch bildende Kunst, Literatur und Musik – präsentierte vom Künstler-Ehepaar.

Die 71-jährige Jurate Batura Lemke hat ihr Atelier im Keller des Hauses in der Jakob-Müller-Straße eingerichtet. „Der Ort hat eine ganz intime Atmosphäre, hier kann man die Entstehungsgeschichte unserer Werke Schritt für Schritt mitverfolgen.“ Gegen 22 Uhr fängt sie in der Regel an. Die Vollblutkünstlerin arbeitet fast nur nachts. „Fragen Sie lieber nicht, wann ich schlafe!“ Klagend will sie aber nicht, sie liebt die Kunst. Und die beschränkt sich nicht auf den Keller. Das ganze Haus ist eine Ausstellung. Schon im Flur zieren Bilder die Wände, Figuren grüßen aus Nischen, selbst die Wandfliesen zur Küche hat Batura-Lemke aus altem Geschirr selbst gestaltet. „Das meiste davon ist aber unverkäuflich“, erklärt sie zu den Werken in ihren eigenen vier Wänden. Die verkäuflichen Werke entstehen nach Auftrag oder frei Schnauze im Keller.

Wirklich zufrieden sei sie mit diesen Arbeiten aber nicht. „Vielleicht zwei oder drei meiner tausenden Bilder finde ich ganz ok.“ Sie ist selbstkritisch. Als Künstlerin gebe es nun mal kein „fertig“, kein Stillstand und keine Zufriedenheit. „Alles ist im Fluss, in der Bewegung. Es geht immer weiter und besser“, betonte sie. Diese Beschreibung passt auch auf das Leben der 71-jährigen.

Nach dem Krieg in Deutschland als Tochter litauischer Eltern geboren, zieht die Familie früh nach Australien und später nach Kanada. Gemalt hat sie schon als Kind, im Atelier hängt ein Porträt, das sie als 13-Jährige gezeichnet hat. Durch ihren Mann – „ein Deutscher aus Litauen“ – sei sie zurück nach Hüttenfeld gekommen. In Toronto hat sie neben Kunst auch Pädagogik studiert und am Litauischen Gymnasium sowie an der Volkshochschule unterrichtet. Nun will sie privat Workshops organisieren.

Sprüche begleiten Zeichnungen

Auf der anderen Seite des Stadtteils hat Rita Rössling ihr „Kleinod“ geöffnet. Der weiße, offene Raum mit einer kleinen Empore sieht aus, wie sich Besucher ein Atelier vorstellen. „Man sieht, dass hier gearbeitet wird“, so ein Gast. „Obwohl ich wochenlang aufgeräumt habe“, sagte die Künstlerin lachend. Zur Kunst kam sie nach einer Krise und einem Erlebnis während einer USA-Reise. „In Kalifornien habe ich am Strand kitschige Kunst gesehen, dann kam der Sonnenuntergang dazu.“ Für die Hüttenfelderin eine Art Eingebung. „Vorher war das für mich Utopie, nicht mit der Gesellschaft kompatibel. Aber ich hab’s versucht und es hat geklappt“, so Rössling.

Sie beschränkt sich nicht aufs Malen oder Zeichnen, selbst aus Papierschnipseln auf dem Herd wird ein Kunstwerk. In ihrem Atelier hängen Zeichnungen, Collagen, abstrakte Installationen und bearbeitete Fotografien. Der Mikro- und Makrokosmos sei eins ihrer Lieblingsthemen. So entstanden dreidimensionale Werke, die Zellen darstellen. Ihr Mann Stefan Umhey hat kürzlich mit einem Mundartsong einen Preis beim Heidelberger Frühling gewonnen. Er kommt eigentlich aus dem Theater. Nebenbei widmete er sich der bildenden Kunst. „Heute bin ich besonders dem Wort verbunden.“ Zu Zeichnungen seiner Frau formuliert er passende Sprüche. Das Atelier müsste angesichts der Fülle an Projekten fünf Mal so groß sein.

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019