Anzeige

Lobende Worte für das Team und die Leitung fand auch Gerhard Keim, der die kompetente Arbeit ansprach als Voraussetzung, das Gütesiegel zu erhalten. „Wir von der Trägerseite sind sehr glücklich, mit Frau Kissel-Eltrop und dem Erzieherteam so kompetente Menschen in unserem Familienzentrum zu haben.“ Heike Kissel-Eltrop, sichtlich gerührt, griff diese Vorlage auf: „Dieses Fest spiegelt wider, welche großartigen Erfahrungen wir im vergangenen Jahr gesammelt haben und ohne die wir heute nicht unser Bistumssiegel in Händen halten könnten.“

Bei Kaffee und Kuchen und einer regelrecht Urlaubsgefühle vermittelnden Cocktailbar für Kinder und Eltern freuten sich das Team und der Elternbeirat des Familienzentrums über viele Besucher. Für die Kleinen war zudem noch eine Hüpfburg aufgebaut.

Ganz im Sinne des Familienzentrums freuten sich die Erzieherinnen über die Teilnahme der Creativ Werkstatt mit Katrin Scholl, die mit den Kindern gläserne Magnete bastelte. Auch der Förderverein des Familienzentrums bereicherte das Fest mit selbst gemachter Zuckerwatte. Mit dem Erlös sollen der Einrichtung Holzpferde für den im vorigen Jahr entstandenen Saloon gespendet werden. Mit zahlreichen Bastelangeboten, einer Schatzsuche und der Hüpfburg war der Nachmittag eine rundum gelungene Veranstaltung. „Wir freuen uns sehr, uns jetzt ganz offiziell Familienzentrum nennen zu dürfen“, so die freudestrahlende Heike Kissel-Eltrop. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 18.06.2018