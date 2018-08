Viel Musik im Grünen

Anzeige

Lampertheim.Die Sonne strahlt am Sonntag vom blauen Himmel und so macht die Open-Air-Veranstaltung am Sandtorfer Weg doppelt so viel Spaß. Das traditionelle Pappelfest wird gefeiert – beim Odenwaldklub (OWK) und bei den Naturfreunden.

Beide Vereine bieten den Besuchern ein ansprechendes Musikprogramm und viele Schlemmereien. Es ist ein Fest für die Sinne. Die Gäste können sich zurücklehnen und sich an den dargebotenen Liedern erfreuen, dabei Deftiges oder Süßes genießen – kurzum die Seele baumeln lassen. Sie sitzen in der Natur, als Sonnenschutz dienen Pavillons.

Die Vereinsmitglieder allerdings haben alle Hände voll zu tun. Unterstützung erhalten sie von Helfern, die Kuchen gebacken und gespendet haben. „Das Pappelfest wurde 1981 ins Leben gerufen“, erinnert Marius Schmidt, Sprecher des OWK. Damals zur Refinanzierung der drei Clubheime des OWK, des CC Rot-Weiß und der Naturfreunde am Sandtorfer Weg.