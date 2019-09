Viel Spaß mit Rosalie

Hängebauchschwein Rosalie mit Dompteurin Alexandra Finckh. © roi

Lampertheim.Bei herrlichem Sonnenschein, fröhlicher Musik und Tanz, Zirkusnummern und Schlemmereien fühlten sich die Bewohner und Angehörigen unter den schattigen Plätzen sichtlich wohl. Beim Sommerfest des Alten- und Pflegeheims Mariä Verkündigung wünschte Heimleiterin Heide Neumann den Gästen vergnügliche Stunden.

Das Personal hatte den Außenbereich hübsch dekoriert und übernahm die Verköstigung. Am unterhaltsamen Programm hatten die Feiernden ihre Freude. Der Darmstädter Zirkus Hally Gally entführte in die zauberhafte Welt von Jonglage und Dressur. Alexandra Finckh zeigte lustige Dressuren mit dem Hängebauchschwein Rosalie und zauberte aus einem Beutel verschiedenfarbige Tücher. Die geheimnisvollen Zaubertricks versetzten die Zuschauenden in Erstaunen.

Balanceakt mit Holzstühlen

Später ging Moderatorin Finckh durch die Zuschauerreihen, und Schweinchen Rosalie trottete duldsam mit. Rosalie bestätigte jene Erfahrungen, dass Schweine Tiere mit ausgeprägtem Sozialverhalten sind. Sie ließ sich streicheln und grunzte zufrieden. Clown Friedi (Fernando Frank) machte nicht nur seine Späßchen, er zeigte auch ansprechende Artistik. Er jonglierte mit Bällen und Keulen. Überdies balancierte er sieben Holzstühle gleichzeitig.

Hoch her ging es bei der rasanten Wild-West-Show, die nichts für schwache Nerven war. Clown Friedi wurde zum Messerwerfer und Moderatorin Finckh stellte sich an die Wand. Neben ihrem Körper schlugen die Messer ein. Das Publikum war von den artistischen Leistungen begeistert. Nach der Pause erfreuten die Egerländer Gmoi aus Hofheim mit der Kultur, der Musik, den Tänzen und Liedern aus dem Brauchtum des Egerlandes. Die Vereinsmitglieder waren mit ihrer Vorsitzenden Rita Sittauer gekommen und hatten gute Laune mitgebracht. „Der Auftritt des Vereins ist bei uns schon zur Tradition geworden“, betonte die Heimleiterin Heide Neumann. roi

