Viel Swing vor Weihnachten

Lampertheim.Wird es an Weihnachten schneien? Und welche Geschenke könnten unseren Liebsten gefallen? Es sind die immer gleichen Fragen, die uns alle Jahre wieder beschäftigen. Immerhin, über eine Sache herrscht Klarheit: Die LA Reed Big Band wird am Sonntag, 8. Dezember, musikalische Weihnachtsklassiker im Lampertheimer Schwanensaal, Römerstraße 98, spielen. Als Veranstalter fungieren die Veranstaltungsreihe cultur communal und die Stadt Lampertheim.

Instrumentaler Parforceritt

Unter dem Motto „Swinging Christmas“ wollen die Musiker Weihnachtsklassiker wie „White Christmas“, „Winter Wonderland“ oder auch „Sleigh ride“ für das Publikum interpretieren. Nach den erfolgreichen Auftritten auf dem Lampertheimer Ostermarkt sowie dem traditionellen Frühshoppen zum Spargelfest, präsentiert die Band zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit erneut einen instrumentalen Parforceritt durch die Musikgeschichte. Das Konzert am zweiten Advent beginnt um 16 Uhr, von 15.30 Uhr an werden die Besucher eingelassen. Die aktiven Mitglieder des Vereins „LA Reed Big Band e.V.“ haben unter ihrem Dirigenten Rainer Heute, Profimusiker und langjähriger Saxofonist bei der hr-Big-Band, ein Programm einstudiert, um ihr Lampertheimer Publikum mit traditionellen Weihnachtsliedern im Big Band Format in Festtagsstimmung zu bringen.

Rund um den am gleichen Sonntag stattfindenden Weihnachtsmarkt, so ist sich der Bandleader sicher, werde man den Geschmack des Publikums mit den weihnachtlichen Arrangements treffen. Dies, zumal die Sänger und Sängerinnen alles versuchen werden um die Besucher mit swingenden Christmas Songs in die Welt der Zimtsterne und des Lamettas zu entführen, wie die Veranstalter angekündigt haben. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.11.2019