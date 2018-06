Viel von der Welt gesehen

Anzeige

Lampertheim.Ein großes Stück der Welt hat Karlheinz Knappe gesehen. Dass ihn das geprägt hat, merkt man ihm an, wenn er aus seinem Leben erzählt. Munter und agil, so empfängt Knappe am Freitag die Gäste zu seinem 90. Geburtstag. Dazu zählt auch Bürgermeister Gottfried Störmer, der mit Blumen und den obligatorischen Urkunden zum Gratulieren gekommen ist.

Angefangen hat alles in Lampertheim in der Hospitalstraße. Hier ging Knappe auch acht Jahre zur Volksschule. Als er die 1942 verließ, war der Zweite Weltkrieg in vollem Gang und der Junge meldete sich für einer Fliegerschule in Brünn. 1944 ging es nach Diedenow an die Ostsee – mit dem Fliegen war es damals allerdings schon nicht mehr weit her. Als Infanterist erlebte Knappe das Kriegsende, im Mai 1945 kam er nach Lampertheim zurück.

Nach einer kurzen Episode auf einem Bauernhof konnte er bei Daimler-Benz in Mannheim im Motorenbau unterkommen. Ab 1948 war die Firma Boehringer sein Arbeitgeber und hier begann auch seine Außendiensttätigkeit, die ihn vor allen Dingen nach Afrika führte. Im damaligen Belgisch Kongo, in Bukanou, baute er drei Jahre lang als verantwortlicher technischer Leiter eine Chininfabrik auf, wobei nur einheimische Arbeitskräfte eingesetzt wurden, wie er berichtet. Die gleiche Fabrik baute er zehn Jahre später zu einer Verarbeitung von Teepflanzen um, das Land war mittlerweile unabhängig geworden. Weitere Auslandseinsätze führten Knappe ins damaligen Persien, sowie nach Italien und letztlich nach Oberbayern.