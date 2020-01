Viele Bücher im Regal – und trotzdem keine Ahnung

Lampertheim.„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil – das Alphabetisierungsprogramm“, so heißt das von Kabbaratz aufgegriffene Thema mit der gesellschaftskritischen Analyse: Bei der Lesekompetenz von Kindern und Erwachsenen in Deutschland hapere es tüchtig. Es ist das 30. Programm des Kabarett-Duos Evelyn Wendler und Peter Hoffmann. Darin gibt es auch einen Alphabetisierungskurs für die Besucher des London Pubs.

Dabei wird das Publikum mit einbezogen. Später gibt es auch einen spannenden Wettstreit der Geschlechter. Mädchen würden viel früher lesen und hätten einen größeren Wortschatz. Also hätten die Männer keine Chance, so Wendlers Meinung. Herauszufinden sind die Nachnamen von Autoren. Die Antworten kommen stockend.

Wendler und Hoffmann stehen seit über 30 Jahren auf der Bühne und brillieren mit ihren Auftritten. Sie picken sich die aktuellen Themen heraus und es gelingt ihnen auch jetzt vorzüglich, mit vollem Einsatz und Wortspielereien das Lese- und Literaturthema kabarettistisch zu verpacken. Wendler stellt die Frage: „Wer von Ihnen liest mindestens die Woche in einem Buch?“ Sie jubelt, da alle Kabarett-Besucher die Arme hochstrecken. Ihre Begeisterung hält an, als sie erfährt, dass fast alle Zuschauer schon einmal etwas von Goethe gelesen haben.

Wieder wird darum gebeten, die Hände zu heben, wer von seinen Eltern vorgelesen bekommen und wer selbst seinen Kindern oder Enkelkindern vorgelesen hat. Die Auskunft ist zufriedenstellend. Die Lesekompetenz gelte als Schlüssel zum Bildungserfolg, so die Kabarettisten. Schweigsam, mit hochgehaltenen Schildern, die wie mit den Wörtern „Geduld“, „Tuscheln“ oder „Buhrufe“ beschrieben sind, und mit aufgesetzter Unschuldsmiene kritisiert der Satiriker in humorvoller Übertreibung. Denn das Nichtssagende sagt manchmal mehr. Und die nichtsagenden Hinweise spiegeln die leeren Informationen wider.

Kampf mit Buchstaben

Hoffmann transportiert beiläufig scharfe inhaltliche Kritik. Während seine Partnerin positiv im Scheinwerferlicht agiert, ist Hoffmann empört und zügelt Wendler. Sie: „Jeder hat ein Regal mit Romanen.“ Er: „Von bösartigen Verwandten geschenkt bekommen!“ Die Kabarettisten verklickern den Zuschauern die traurige Wahrheit vom Kampf mit den Buchstaben, dass Millionen Erwachsene in Deutschland nicht in Deutsch lesen und schreiben könnten. Jeder Achte lese nie.

Die Internationale Grundschulstudie Iglu habe veröffentlich, dass die Zahl von rund 19 Prozent sogenannter funktionaler Kinder-Analphabeten dem Anteil der Erwachsenen entspreche. Sie seien auch nicht in der Lage, sinnentnehmend zu lesen. „Wir lesen leise, Sie hören ja auch nicht, wie ein anderer hört“, sagen die Bühnenakteure und schieben nach: „Wir haben eben offenere Münder als Ohren.“ 180 Millionen Euro sollten in den kommenden zehn Jahren ausgegeben werden, damit in Deutschland die Lese- und Schreibkompetenzen sowie das Grundbildungsniveau Erwachsener angehoben wird. Mit Geld werde man das Problem aber nicht lösen können, lautet die Meinung der beiden Kabarettisten. Es werde zwar eine Menge Geld für Bücher ausgegeben. Literatur besetze auch den dritten Platz bei beliebten Weihnachtsgeschenken, jedoch besage dies nicht, ob die Bücher auch gelesen würden. Allerdings habe die Fernsehzeitung hohe Auflagen.

Trotz der Studien, die einem die Tränen in die Augen treiben könnten, gibt es auch viel zu lachen. Mit Selbstironie spielen sie Kasperletheater, Wendler borgt der Handpuppe Gretel ihre Stimme und Hoffmann spielt den Kasperle. In der nächsten Szene verkörpert der Kabarettist einen entnervten Supermarktleiter und kurz darauf verwandeln sich die Akteure in hoch betagte Senioren. „Es wird über 30 Jahre viel geschrieben und gelesen über Krieg und Klimawandel“, bekräftigt Wendler. „Aber es wird nicht gehört und verstanden“, ergänzt Hoffmann. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 27.01.2020