LAMPERTHEIM.Der Duft von gebratenem Speck mischt sich mit dem von karamellisierten, goldbraunen Zwiebeln und deftigen Rindfleisch-Pattys, auf denen langsam der Käse zerläuft. Allein der Anblick des ungewöhnlichen Grills, eines stählernen Feuerrings, lässt Besucher staunend innehalten, während Fleischliebhabern schon das Wasser im Mund zusammen läuft. Von süßen Versuchungen über orientalische und sizilianische Spezialitäten bis hin zur klassischen Bratwurst: Beim ersten Streetfood-Festival in den Biedensand-Bädern gab es allerlei zu entdecken und zu genießen. Essen auf vier Rädern, eine mobile Küche – was in den Großstädten schon lange Trend ist – ist nun auch in der Spargelstadt angekommen. Street Food heißt das Phänomen und ist so neu eigentlich nicht. Denn ob der Hot Dog-Stand in New York, Hühnchen in Tokio oder der Eisverkäufer an der italienischen Adria: Das alles ist Street Food.

Portion überschaubar, aber frisch

Und doch haben solche Festivals oft ein besonderes Flair, wirken auf Besucher nicht nur wegen des Anglizismus’ im Titel aufregend, modern und neu. In lockerer Atmosphäre können exotische, internationale Spezialitäten und Geschmacksrichtungen bestaunt und durchprobiert werden.