Viele Einsätze in der Sommerhitze

Lampertheim.Die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr Lampertheim-Mitte wurden in den letzten Tagen enorm gefordert. Zehn Einsätze, teilweise über mehrere Stunden hinweg, brachten die Feuerwehreinsatzkräfte auch aufgrund der hohen aktuellen Tagestemperaturen nahe an ihre Leistungsgrenze. Einsätze wegen Waldbränden hat es noch keine gegeben“, teilt Rainer Jakob von der Freiwilligen Feuerwehr mit. Man sei allerdings gerüstet und sehr gut darauf vorbereitet. Am Mittwoch hatte das hessische Umweltministerium vor hoher Waldbrandgefahr in den Wäldern des Landes gewarnt.

Die Lampertheimer Feuerwehr arbeitete in den vergangenen Tagen ihr gesamtes Einsatzspektrum ab. Ob Verkehrsunfall, Brandmeldealarm im Hotel, Heimrauchmelderalarm oder Brände in Küche und im Gewerbebetrieb – zahlreiche Einsätze standen auf der Alarmliste. Neben dem örtlichen Brandschutz erfüllt die Feuerwehr Lampertheim-Mitte zusätzlich noch die sogenannte Überlandhilfe, bei nachbarlicher Löschhilfe oder durch den Einsatz des Einsatzleitwagens 2 des Kreises Bergstraße. Durch den schnellen Einsatz konnten die Schadenssummen gering gehalten werden, Personen kamen nicht zu Schaden, lediglich eine leichtverletzte Person ist zu beklagen.

Ferner weist die Feuerwehr auf die aktuellen hohen Tages- und Nachttemperaturen und die darum geltenden Gesundheitshinweise hin. Längere Aufenthalte mit direkter Sonneneinstrahlung sollten tagsüber vermieden werden und es sollte viel getrunken werden. Die Info zum Umgang mit offenem Feuer bzw. dem Rauchverbot in Wäldern und auf Wiesen ist obligatorisch und gilt noch bis Oktober. Die Feuerwehr mach auch darauf aufmerksam, dass aufkommende Anfragen, gerade in den sozialen Medien, während eines Einsatzes auch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht beantwortet werden können. Aber auch um Schaulustige vom Einsatzgeschehen fernzuhalten und um, gerade bei Großeinsätzen, die Zufahrten oder Bereitstellungsplätze für nachrückende Feuerwehren und Rettungsmittel freizuhalten, werden hierzu keine Informationen herausgegeben. Die Feuerwehr bittet um Verständnis. Über aufkommenden Beiträge in den sozialen Medien wird reagiert und informiert, indem in dem zeitnah auf ihrer Homepage (www.feuerwehr-lampertheim.de) zum Beispiel über abgelaufene Einsätze berichtet wird. Alle, die selbst oder deren Familienmitglieder Interesse an der Feuerwehr haben, können sich gerne in der Kinderfeuerwehr (ab sechs Jahren), der Jugendfeuerwehr (ab zehn Jahren), der Einsatzabteilung (ab 17 Jahren) oder dem Feuerwehrverein engagieren.

Info: Mehr Infos unter www.feuerwehr-lampertheim.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.06.2019