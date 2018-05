Anzeige

Zuvor hatten die rund 350 Schüler mit dem traditionellen, kunterbunten Festzug auf allerlei Umweltprobleme aufmerksam gemacht. Vom Erst- bis zum Viertklässler waren alle begeistert dabei. Sie flatterten als farbenfrohe Schmetterlinge oder watschelten mit Eisbärmasken verkleidet vom Alfred-Delp-Platz zur Schule. Manche Klassen hatten sich gelbe und blaue Müllsäcke übergestülpt, trugen Zeitungshüte oder trommelten auf alten Plastikbehältern.

Kreative Verkleidung aus Müll

Die kreativen Verkleidungen und Accessoires waren in erster Linie aus vermeintlichem Müll selbstgebastelt. Vorneweg fuhr Schulleiterin Margarete Veltman auf ihrem „Nachhaltigkeits-Rad“: Auf dem Lenker ein Windrad, im Korb vom Eisbär bis zum regionalen Spargel jede Menge symbolischer Utensilien.

Damit das Fest nicht als einmalige Aktion verpufft, haben sich die Schüler der insgesamt 16 Klassen in der vorangegangenen Projektwoche intensiv mit ihren Lehrern um die Themen gekümmert. Die Ergebnisse konnten Eltern und Besucher nach der Begrüßung bei einer Tour quer durch die Schule entdecken. Bei der Klasse 2b machte die Jeans eine Weltreise, andere demonstrierten mit einem klimafreundlichen Frühstück den CO2 Abdruck von Lebensmitteln. Noch besser kannten sich nur die sogenannten „Botschafter für Klimagerechtigkeit“, Levin Thomas, Sarah Saleh und Leonie Diesterweg, aus. Die drei Goetheschüler hatten an einer Akademie von „Plant for the Planet“ teilgenommen und forderten die Besucher auf, sich gegen den Klimawandel einzusetzen.

Die jüngsten Schüler von Lehrerin Nadine Hildenbrand hatten sich in der Sporthalle einen Parcours ausgedacht, bei dem man beispielsweise Bälle mit Plastiktüten auffangen oder mit Kronkorken in Eierkartonagen zielen musste. Ob sie das alles schon verstanden haben? „Es hat Spaß gemacht“, fanden Hannah und Fenou. Und der sollte bei kindgerechter Umwelterziehung ja auch nicht zu kurz kommen.

