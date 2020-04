Viele sind einsam und unsicher

Lampertheim.Mit jedem weiteren Tag im Corona-Ausnahmezustand sehnt man sich mehr nach seinem alten, dem „normalen“ Leben zurück – ohne künstliche Distanz und Kontaktverbote. Besonders betroffen von der Isolation sind ältere Menschen, weil sie als besonders gefährdet gelten, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Die gute Nachricht: In den Lampertheimer Alten- und Pflegeheimen hat sich bisher noch niemand mit Covid-19 infiziert. Die Bewohner dürfen aber genau wie Patienten in Krankenhäusern meist nur noch in Ausnahmefällen Besuch empfangen. Voraussichtlich noch am Freitag tritt ein von der Landesregierung beschlossenes Besuchsverbot in Kraft.

Im ansonsten sehr belebten Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung hat sich die neue Situation nach Einschätzung von Leiterin Heide Neumann noch nicht negativ auf die Stimmung der Bewohner ausgewirkt. Es sei aber viel ruhiger als sonst. Die Angehörigen und die 26 Ehrenamtlichen, die das Haus mit einer Vielzahl an Ideen und Veranstaltungen bereichern, hinterlassen eine Lücke, dennoch sei das Verständnis für die ergriffenen Maßnahmen bei allen da. Das Personal tue einiges, um den Kontakt zu den Angehörigen so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Mehrere Tablets und Laptops wurden angeschafft, so dass die älteren Menschen mittels Videotelefonie ihre Liebsten nicht nur hören, sondern auch sehen können. Manche Bewohner machen nun ihre ersten Erfahrungen mit WhatsApp. In zwei Wohnbereichen funktioniere das bereits, in einem kämpfe man noch etwas mit der Technik, so Neumann.

Keine Aufnahmen mehr

Sie hat beobachtet, dass Angehörige, die momentan nicht zu Besuch kommen können, verstärkt anrufen, Briefe schreiben oder Dinge am Empfang abgeben, die den Bewohnern Freude bereiten. Ein Stück Kuchen etwa oder eine Schale Himbeeren. Froh seien jetzt alle über den Garten und die Dachterrasse, wo die Senioren auch weiterhin so oft wie möglich an der frischen Luft sein können. Der Vorstand hat inzwischen einen Aufnahmestopp beschlossen, da er die Gefahr durch neue Bewohner in der derzeitigen Situation als zu groß ansieht.

Die Agaplesion-Pflegeeinrichtungen, zu denen auch das Dietrich-Bonhoeffer-Haus gehört, nutzen seit einem halben Jahr die App „Myo“. Da ahnte hier noch niemand etwas vom Coronavirus. „Myo“ leitet sich von der Pflanze Vergissmeinnicht (Myosotis) ab. Mit der App, die man auf einem Smartphone installieren kann, teilen Pflegende Fotos, Videos, Text- und Sprachnachrichten mit Angehörigen von Bewohnern, erklärt Anette Porsch von der Geschäftsführung in Darmstadt. Dafür wurden Mitarbeiter geschult und Handys angeschafft. In der Krise bewähre sich „Myo“ als moderne und praktische Möglichkeit für Angehörige, sich auch ohne Besuch zu vergewissern, ob es den Bewohnern gut geht. Da sich das Projekt noch in der Pilotphase befindet, sei es für die Bewohner kostenlos. Auf Dauer lasse es sich allerdings nur durch Spenden oder Gebühren finanzieren.

Einschätzung gefragt

Einsamkeit und Verunsicherung begleiten den Alltag vieler Menschen in der Corona-Krise. Caritas-Seniorenberaterin Silvia Rhiem berichtet, dass sie zweimal in der Woche bei Menschen anruft, von denen sie weiß, dass sie alleine leben. „Ich frage einfach mal nach, ob alles in Ordnung ist – das beruhigt auch mich“, sagt Rhiem, die außerdem Angebote wie Einkaufsservice vermittelt. Manche Senioren riefen bei ihr an, um sich über das Virus zu informieren und wollten ihre Einschätzung dazu wissen. Oder auch einfach nur, „um eine Stimme zu hören“. Einigen falle es schwer, die Fülle der zum Teil widersprüchlichen Informationen zu ordnen. Aus Angst vor Ansteckung habe eine ältere Dame bis auf Weiteres ihrem Pflegedienst abgesagt, erzählt Rhiem.

Im Wohnheim Dieselstraße wird Leiterin Brigitte Hahl nicht müde, die Senioren auf Handdesinfektion und Abstandsregeln hinzuweisen. „Besuch können wir hier nicht verbieten, da wir kein Pflegeheim sind“, erklärt sie. Die meisten Angehörigen hielten sich aber zum Schutz der betagten Bewohner zurück. Ein Teil ginge weiter selbst einkaufen. „Die Einkaufsdienste werden leider nicht so angenommen“, bedauert die Heimleiterin. Seit zwei Wochen ruhen die gemeinsamen Aktivitäten. „Es wird jetzt mehr ferngesehen“, hat Hahl beobachtet. Aber auch Unterhaltungen fänden weiter statt – momentan vor allem durch offene Türen mit ausreichend Abstand.

