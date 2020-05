Viele vermissen persönlichen Kontakt

Lampertheim.Durch die Ausbreitung des Coronavirus ist das öffentliche Leben in Lampertheim eingeschränkt. Auch wenn die befragten Lampertheimer ihre Situation noch ziemlich locker sehen, nervt sie vor allem die Kontaktbeschränkung allmählich. Und da jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat, gibt es verschiedene Reaktionen, Sorgen und Wünsche.

In ihrer Freizeit und bei schönem Wetter sind Jennifer Stollhof und Carsten Aust mit ihrem zweijährigen Sohn Mads draußen und genießen die Natur. „Wir gehen spazieren und schauen uns Tiere bei uns in der Nähe an“, sagt Jennifer Stollhof. Seit Mads das Laufradfahren gelernt hat, stehen Erkundungstouren mit dem flotten Zweirad an erster Stelle. Ansonsten beschäftigt sich die Mutter intensiv mit ihrem Sohn zu Hause. „Wir bauen viel mit Lego Duplo, puzzeln, schauen Bücher an und haben Hörspielspaß mit der Toniebox“, verrät die 34-Jährige. Bei all dem Spielspaß gibt es auch Sehnsüchte: „Belastend ist, dass wir unsere Familien und Freunde nicht besuchen dürfen. Die Omas und Opas fehlen uns sehr.“ Die junge Familie telefoniert viel oder tröstet sich mit Video-Anrufen. Doch das alles ersetze das Spielen mit den Großeltern nicht.

Turntraining zu Hause

Die siebenjährige Anna Schmitt ist im August in die Pestalozzischule eingeschult worden. Nun sind die Grundschulen schon wochenlang geschlossen. Anna vermisst den Schulalltag, ihre Freundinnen und den Sport. Sie ist Leistungsturnerin im Turnverein Lampertheim, doch auch die Sporthalle ist zu. Ihre Trainerinnen haben sich deshalb etwas Besonderes ausgedacht: „Wir führen wöchentlich Challenges mit unseren Leistungsturnerinnen durch“, sagt Trainerin Vanessa Ihrig.

Dabei bekommen die Kinder Aufgaben gestellt und haben dann über das Wochenende Zeit, Videos von ihren Übungen zu schicken. Eltern und Geschwister sind eingeladen, bei den Turn- und Kraftübungen mitzumachen und sich mit ihren Kindern zu messen. Nach dem Wochenende verschickt Ihrig die Ergebnisse in einem Ranking. „Die Kinder wissen ja vorher nicht, was die anderen für Ergebnisse haben. Da wird teilweise richtig an die Grenzen gegangen“, berichtet Ihrig. Für sie als Trainerin sei es auch wichtig, mit den Turnerinnen in Kontakt zu bleiben und sie beim Heimtraining zu unterstützen. „Wir Übungsleiterinnen vermissen das Training und die Mädchen sehr“, bekräftigt Vanessa Ihrig.

Mit dem Rad unterwegs

Annas Mutter, Tanja Schmitt, arbeitet im Homeoffice. So ist zumindest Annas Betreuung sichergestellt. „Wir vermissen den direkten Kontakt zu den Eltern und Freunden. Aber wir halten uns natürlich an die behördlichen Vorgaben“, betont die 43-Jährige. In ihrer Freizeit macht die dreiköpfige Familie Radpartien.

Auch Barbara Will (kleines Bild) ist im Homeoffice und bewältigt dort ihr ganz normales Arbeitspensum. „Ich kann mich außerdem in Haus und Garten bewegen und habe dort genügend Betätigungsfelder“, sagt die 54-Jährige. Ihren Feierabend nutzt sie oftmals, um Alltagsmasken in hübschem Design zu nähen und damit anderen eine Freude zu bereiten. Aber sie verrät auch ihre Sehnsüchte: „Das Singen im Dekanatschor fehlt mir sehr.“ Sie freue sich, wenn wieder Gottesdienste stattfinden können. Aber ein Gottesdienst ohne Kirchenlieder – wie angekündigt – sei nur ein halber Gottesdienst. Barbara Will zeigt noch eine Alternative auf: „Dann werde ich zu Hause singen.“

Doris Ehrhardt (kleines Bild) ist froh, dass sie Rentnerin ist und keinen finanziellen Verlust durch die Corona-Krise hat wie viele andere Menschen. Die 77-Jährige denkt dabei an die Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind oder denen gekündigt wurde. Aber auch an Firmen, bei denen die wirtschaftlichen Schäden zum Teil verheerend sein können. In den Geschäften ist Ehrhardt mit einem Mund-Nasen-Schutz im Blumendesign unterwegs. Doch ganz glücklich ist sie damit nicht: „Die Brille beschlägt, das Luftholen fällt schwerer.“ Mit ihrer Freundin fährt sie bei schönem Wetter Fahrrad oder geht spazieren. „Dabei halten wir den Abstand von eineinhalb Metern ein“, so Ehrhardt. (Bilder: Rosi Israel)

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.05.2020