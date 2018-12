Vielfältige Unterstützung in Sachen Digitalisierung

Lampertheim.Gerade für Unternehmen aus dem Mittelstand bietet die Digitalisierung vielfältige Chancen, denn sie macht Prozesse sowie die Herstellung von Produkten effizienter und es eröffnen sich neue Geschäftsfelder. Damit alle Betriebe in der Wirtschaftsregion Bergstraße sich ein Bild davon machen können, wohin der Weg der Digitalisierung führen kann, veranstaltet die Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) die Reihe „Roadshow – Ihr Weg zur Digitalisierung’“. Geplant sind drei Veranstaltungen, je eine im Hessischen Ried, im Odenwald/Neckartal und an der Bergstraße. In Kooperation mit der Firma Heess in Hofheim, der Stadt Lampertheim und dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt fand die Auftaktveranstaltung bei Heess statt. Rund 40 Teilnehmer waren gekommen.

„Für die Unternehmen ist es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigten, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagte Bürgermeister Gottfried Störmer zur Begrüßung. Anschließend stellte Heess-Geschäftsführer Thomas Streng die Aufgaben und Werksprozesse des 1945 gegründeten mittelständischen Maschinenbauunternehmens dar. „Wir entwickeln und liefern automatisierte Fixturhärteanlagen vorwiegend für die Automobil- und Getriebeindustrie auf der ganzen Welt und sind in der Anlagenherstellung weltweit führend“, so Streng. Das Unternehmen beschäftigt 110 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro. „Die Digitalisierung hat eine zunehmende Dynamik erhalten“, so Streng. Der Digitalisierungs-Check, den die WFB den Unternehmen anbietet und den auch Heess in Anspruch genommen hat, sei „eine ehrliche Meinung von außen“ gewesen, so der Geschäftsführer.

Carsten Schaede vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum erklärte zunächst, welche Einstiegsmöglichkeiten in die Digitalisierung das Zentrum bietet. So qualifiziere die Einrichtung Mitarbeiter in Workshops und Lernfabriken. „Wir schauen uns die tatsächlichen Prozesse an“, sagte der Referent. Erst nachdem alle Schritte optimiert worden seien, komme Digitalisierung zum Einsatz. „Wir wollen Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen – mit Veranstaltungen wie unserer Roadshow, mit unserem Digitalisierungscheck und Beratungsleistung“, so Matthias Zürker, Geschäftsführer WFB. red

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018