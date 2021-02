Vier weitere Todesfälle - Inzidenz 119,5

Kreis Bergstraße.Bei den Verstorbenen handelt es sich sich um eine 95-jährige Person aus Lindenfels, eine 83-jährige Person aus Bürstadt, eine 44-jährige Person aus Bensheim und eine 84-jährige Person aus Lampertheim.

Aus Lampertheim werden vier Neuinfektionen gemeldet, aus Viernheim drei, aus Bürstadt und Biblis jeweils eine; in Groß-Rohrheim kam es wiederum nicht zu einer Neuinfektion. Im gesamten Kreisgebiet wurden 41 neue Infektionen registriert, die meisten davon in Bensheim mit neun. Von den nun insgesamt 6.877 Infizierten seien 5.971 bereits wieder genesen, gibt die Kreisverwaltung an.

Bei den Ermittlungen eines anderen Gesundheitsamtes habe sich herausgestellt, dass dort drei bereits im Dezember 2020 positiv getestete Personen aus Bürstadt verzeichnet waren, die mittlerweile auch genesen sind. Diese Fälle wurden nun in die Statistik des Bergsträßer Gesundheitsamtes aufgenommen. Bei weiteren Ermittlungen habe sich ergeben, dass eine positiv getestete Person, die als wohnhaft in Lampertheim verzeichnet war, ihren üblichen Aufenthaltsort außerhalb des Kreises hat. Der Fall sei an das zuständige Gesundheitsamt abgegeben worden, teilt Heppenheim mit.

Am Diesntag erhielt das Gesundheitsamt Kenntnis von fünf weiteren bestätigten Fällen der britischen Mutation B.1.1.7 im Kreisgebiet. Ein Fall stehe in direktem Zusammenhang mit der Kindertageseinrichtung in Lampertheim. Zudem liege beim heutigen Todesfall aus Bensheim eine Bestätigung der britischen Mutation B.1.1.7 vor.

Insgesamt seien damit 25 Fälle der britischen Corona-Mutante B.1.1.7 im Kreis bestätigt, si die Mittteilung.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.02.2021