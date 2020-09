Vierbeiner planschen im See

Lampertheim.Tierisch wird es am Sonntag, 4. Oktober, 10 bis 17 Uhr, am Badesee der Biedensand-Bäder. Dann findet der 8. Lampertheimer Hundebadetag statt. Dabei können die Vierbeiner ausgiebig planschen und toben. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, auch Info- und Verkaufsstände sind vertreten. Zudem ist neben dem Badesee eine Freilauffläche für Hunde eingezäunt und ein Bereich für den angeleinten Schwimmspaß vorhanden. Der Eintritt kostet 50 Cent pro Fuß oder Pfote. Die Einnahmen kommen der Rettungshundestaffel der DLRG Lampertheim zugute. Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt an der DLRG Station, Weidweg 21. Impfausweise der Hunde sind mitzubringen, die AHA-Regeln zu beachten. red

