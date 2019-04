Virtuoser Akustik-Jazz

Neuschloß.Das Trio à Grande Vitesse, kurz: TEGEVÉ, gibt am Sonntag, 12. Mai, ab 17 Uhr, ein Konzert im Gemeindesaal der evangelischen Johannesgemeinde in Neuschloß. Das Trio in der Besetzung Gitarre, Gitarre, Querflöte, spielt laut Pressemitteilung hochvirtuosen Akustik-Jazz mit Einflüssen aus Flamenco, Balkan, Latin und Tango.

Inspiriert von Vorbildern wie John McLaughlin, Al di Meola, Paco de Lucia, Astor Piazzolla und vielen mehr nimmt das Trio mit seinen Eigenkompositionen das Publikum mit auf eine rasante Reise durch packende Rhythmen, fesselnde Improvisationen, atemberaubende Läufe, mediterrane Gitarrenklänge und lyrische Momente. Joachim Sum (Gitarre), Cathrin Ambach (Querflöte) und Jochen Seiterle (Gitarre) präsentieren mit leidenschaftlicher Expressivität und Spielfreude Flamenco-Jazz vom Feinsten.

Bandoneon-Spezialist

Als „special guest“ haben sich die drei Profimusiker Norbert Kotzan am Bandoneon eingeladen. Kotzan verfeinerte seine Liebe zum Tango in verschiedenen Orchestern in Buenos Aires zur Kunst und lernte dort von den großen Virtuosen des Bandoneonspiels. Er ist ein Spezialist auf dem edlen Instrument.

Veranstalter sind die Johannesgemeinde Neuschloß, die Musikschule Lampertheim und cultur communal der Stadt Lampertheim. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt acht Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus-Service, Haus am Römer, Telefon 06206/ 935 - 100. red

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019