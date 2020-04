Virus erstickt Osterfeuer

Hüttenfeld.Seit 1990 feiern die Christen der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld die Osternacht mit dem Osterfeuer und dem anschließenden Osterfrühstück in den frühen Morgenstunden des Ostersonntages. Organist und Chorleiter Ronald Ehret hat diesen Brauch nach Hüttenfeld geholt. Anfangs wurde das Osterfeuer bereits um 3 Uhr in der Nacht auf Ostersonntag entzündet. Konfirmanden und die Jugendmitarbeiter waren damit betraut und der Kirchenchor gestaltete den musikalischen Teil. „Noch nie“, so Ehret, „ist das Osterfeuer im Freien wegen schlechten Wetters ausgefallen.“ Nun unterbricht das Coronavirus diese Tradition und trotz bester Wetteraussichten wird das Osterfeuer in diesem Jahr nicht entzündet. ron

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.04.2020