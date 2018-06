Anzeige

Lampertheim.Berufliche Orientierung in kommunaler Verantwortung war das zentrale Thema der letzten Sitzung der Lampertheimer SPD-Fraktion vor der Sommerpause.

Lars Prechtl und Michael Krauß vom Verein Förderband Viernheim stellten vor, wie dort Jugendberufshilfe im Dreieck zwischen Schule, Kommune und Unternehmen organisiert ist. Nach Berechnungen von Wissenschaftlern gewinne der Staat im Vergleich zwischen einem Jugendlichen ohne Ausbildung und einem mit mehr als 20 000 Euro pro Jahr. Formale schulische Prozesse und außerschulische Prozesse sollten gleichermaßen als Bestandteil des Bildungsweges gesehen werden. Jusos und SPD versprachen, an dem Thema dranzubleiben. Vision sei natürlich eine Jugendberufsagentur, in der Stadt, Arbeitsagentur, Jobcenter und Träger der Jugendarbeit und der Jugendberufshilfe Hand in Hand arbeiten, so die SPD. red