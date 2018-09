Visionen und Realitäten

Nein, als Wunscherfüllungsprogramm ist die Initiative „Vitale Innenstädte“ nicht gedacht. Natürlich muss man sich nur einmal unter einigen wenigen Bürgern umhören, und schon bekommt man völlig unterschiedliche Visionen für ein lebendigeres Zentrum geboten – wobei es, besonders unter den betroffenen Bewohnern, durchaus Bürger geben mag, die einer vitalen Innenstadt die Ruhe vorziehen.

Zwar werden sich unter 500 Befragten Gemeinsamkeiten ausmachen lassen – doch über eines muss man sich gewiss auch klar sein: Vorstellungen für eine attraktive, lebendige Innenstadt müssen sich an den Realitäten messen lassen. Und diese werden von demografischen Entwicklungen bestimmt – auch in den Innenstädten wird die Bevölkerung immer älter –, dem Abzug der Einkaufszentren an die kommunale Peripherie – den auch keine Öffnung der Fußgängerzone für den Autoverkehr rückgängig machen wird – und an den divergierenden Interessen von Immobilienbesitzern und Vermietern – die in Lampertheim immer wieder für Leerstände oder wenig attraktive Ladenszenen sorgen.

Die geplante Befragung kann deshalb nur ein Bestandteil von vielen im Konzept des Stadtumbaus und der Neuausrichtung des Stadtmarketings sein. Mindestens ebenso wichtig ist das Zusammenführen der unterschiedlichen Akteure, wie es etwa im regelmäßig tagenden Arbeitskreis unter der Beteiligung von Einzelhändlern und Unternehmern geschieht. Neben den Bürgern hat das Stadtmarketing auch die Vermieter im Blick. Dieses Gesprächsszenario lässt sich freilich nicht temporär begrenzen, sondern ist als fortlaufender Prozess zu sehen, der auch dann noch weiterzuführen ist, wenn die Ergebnisse der bevorstehenden Befragung vorliegen werden.

