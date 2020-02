Vivaldis verrockter Sommer

Lampertheim.Ein Crossover-Feuerwerk verschiedener Stilrichtungen brannten die Musiker Heike Ittmann (Orgel), Joachim Sum (Gitarre), Hans-Jürgen Götz (Schlagzeug, Waschbrett) und Frank Willi Schmidt (Bass, Tuba, Gesang) in der Domkirche ab. Es war das dritte Crossover-Konzert „Der Dom rockt“. Die Akteure rissen mit ihren Interpretationen die Besucher mit und brachten das Gotteshaus der Lukasgemeinde zum Beben.

Dem meisterlichen Konzert ging die Eröffnung durch Regina Herbert, der Präsidentin des Inner Wheel Clubs Schriesheim-Weinheim, voraus. Sie erklärte, dass ein Teil des Erlöses an die Tagesgruppe Lampertheim der NRD Orbishöhe, einer Jugendeinrichtung der Nieder-Ramstädter Diakonie, gehe.

Das Gotteshaus war fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Erwartungsvoll blickten die Besucher auf die große Leinwand im Altarraum, auf der vorerst die Vleugels-Orgel zu sehen war. Musiziert wurde anfangs auf der Empore, und die Videoaufzeichnung wurde auf die Projektionswand übertragen. Eine spannungsvolle Stimmung lag in der Luft. Mit ihrem leidenschaftlichen Spiel zogen die Vollblutmusiker ihre Zuhörer von Anfang an in ihren Bann. Das kurze Eingangsstück „Fanfare“ von der britischen Band „Emerson, Lake and Palmer“ erklang lebhaft. Beim Musikstück „Pictures At An Exhibition“, einer Bearbeitung des Zyklus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski, konnten sich die Akteure intensiv entfalten.

Der beschriebene Gang von Bild zu Bild wurde zum Wechselbad der Gefühle. Die Musik wechselte von rasant zu sanft und später zu mystisch. Die „Promenade“ sang Frank Willi Schmidt wunderbar einfühlsam und ließ seinen Bass brummen. Hans-Jürgen Götz beendete das Arrangement mit einem Trommelwirbel.

Bei Antonio Vivaldis Largo griffen Schmidt zum Kontrabass und Sum zur Akustikgitarre und lieferten ein faszinierendes Spiel. Kräftig und beschwingt erklang das „Hallelujah“ aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel. Hier kamen wieder die elektrisch verstärkten Instrumente zum Einsatz. Die Musiker und die renommierte Organistin der Großen Blauen entlockten ihren Instrumenten bislang wenig gehörte Klänge.

Denn anlässlich des Fastnachtssonntags ließen Ittmann und ihre Mitstreiter der Musiker-Initiative Lampertheim die Melodie des Mainzer Narrhalla-Marsches „Ritzamba“ hören. Vor allem diesen Spaß belohnten die Zuhörer mit kräftigem Applaus. Zum Träumen lud Joachim Sum mit „Cavatina“ des britischen Komponisten John Miles auf der Konzertgitarre ein. Schmidt spielte Kontrabass und Götz bediente das Schlagwerk behutsam, um die lieblichen Klänge nicht zu übertönen.

Mit Tuba und Waschbrett

Als ein weiterer Gag entpuppte sich das Musikstück „Bei mir bist du scheen“ von Sholom Secunda, bei dem die Akteure im Kirchenschiff musizierten. Götz spielte auf seinem Waschbrett, Schmidt brachte die Tuba zum Klingen, Ittmann erhielt die Funktion einer Perkussionistin und Pianistin, während Sum die Gitarrensaiten zupfte.

Bei „Spain“ von Armando „Chick“ Corea, einer der Gründungsväter des Jazzrock, griff Schmidt zum Doppelhalsbass, und Götz trommelte auf seinem zweiten Schlagzeug im Altarraum. Beim letzten Programmpunkt konnte er im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pauke hauen und den Schlussakkord setzen. Antonio Vivaldis „Sommer“ aus den „Vier Jahreszeiten“ wurde verrockt. Sum ließ die E-Gitarre jaulen und Ittmann griff rasant in die Tasten ihres Pianos. Mit einem Medley des Gehörten verabschiedeten sich die musikalischen Herzensbrecher.

