Vizemeisterschaft gesichert

Hüttenfeld.Hüttenfelds Luftgewehrmannschaft musste zum vorletzten Rundenwettkampf der laufenden Saison beim Tabellenletzten, dem SV Reichenbach, antreten. Trotz winterlicher Verhältnisse gestaltete sich die Anfahrt fast genau so einfach wie der Wettkampf. Für die Mannschaft von Helmut Günther entschied sich bereits in diesem Wettkampf die Position in der Abschlusstabelle. Während der SV Hubertus Lampertheim bereits als Meister in der Kreisklasse feststeht, da er einen Vorsprung von vier Punkten auf die Hüttenfelder hatte, hätten diese noch vom SSV Viernheim überholt werden können. Mit dem Sieg über Reichenbach haben die Hüttenfelder klare Verhältnisse geschaffen und vor dem letzten Rundenwettkampf in zwei Wochen auf dem eigenen Schießstand gegen die Mannschaft des SV Hassia Fürth bereits die Vizemeisterschaft in der Tasche.

Starke Leistungsschwankungen

Zum Wettkampf gegen Reichenbach war die Mannschaft in regulärer Besetzung angetreten. Wie so oft gab es starke Schwankungen bei der Reihenfolge der Mannschaftsergebnisse. So konnte Katharina Wallisch mit 386 Ringen ihr Leistungsvermögen seit langem mal wieder ausspielen – und das, obwohl sie vor dem Wettkampf ein wenig aufgeregt war.

Auch Andreas Hermann schoss mit 373 Ringen eines seiner stärksten Ergebnisse. Cornelius Schürer lag mit 368 Ringen leicht über seinem persönlichen Durchschnittsergebnis.

Karina Hahl fiel mit 362 Ringen mehr als zehn Ringe unter ihr Normalniveau. Ersatzschütze Helmut Günther konnte sich am Ende über 357 Ringe, sein bestes Saisonergebnis, freuen. Mit 1489:1445 Ringen war der Sieg am Felsenmeer ungefährdet. Bester Schütze der Gastgeber war Christian Rausch, der 377 Ringe zur Auswertung brachte. Auch Julius Meyer zeigte mit 373 Ringen eine gute Leistung. Michael Hölzel fiel mit 354 Ringen deutlich ab. Steven Hochgenung komplettierte das Team mit 341 Ringen. Uwe Peter traf als Ersatzschütze 335 Ringe.

Mit den beiden Punkten aus diesem Wettkampf hat die SG Hüttenfeld jetzt vier Punkte Vorsprung vor dem SSV Viernheim, der am gleichen Abend der Mannschaft des Tabellenführers aus Lampertheim die Siegpunkte überlassen musste. Damit stehen Meister und Vizemeister bereits fest. Den nächsten Wettkampf bestreiten Hüttenfelds Luftgewehrschützen am 27. Januar auf der eigenen Anlage, die nach dem Umbau auf elektronische Schusswerterfassung am 20. Januar offiziell eingeweiht wird, gegen den SV Hassia Fürth.

Eine Woche später beginnt die Frühjahrsrunde der Luftdruckschützen, an der in diesem Jahr sieben Vereine teilnehmen, mit dem Auftaktwettkampf beim SV Altenbach. gün

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.01.2019