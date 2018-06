VLK richtet Deutsche Meisterschaften aus

Anzeige

Lampertheim.Am kommenden Wochenende treffen sich die Seniorinnen und Senioren der Sportkegler zur Deutschen Einzelmeisterschaft in der Biedensandhalle in Lampertheim. Dass Deutschlands Elite des Kegelsports sich wieder in Lampertheim trifft, nach Angaben der Lampertheimer Sportkegler Verdienst der Verantwortlichen um Walter Schlappner.

Insgesamt werden am kommenden Samstag ab 8 Uhr 102 Sportler an die Bahnen gehen, um sich für die Endläufe am Sonntag zu qualifizieren. Bei den Seniorinnen und Senioren A (50 bis 59 Jahre) treten noch zahlreiche Spielerinnen und Spieler aus Bundesligamannschaften an. Bei den Damen wird unter anderem die Heidelbergerin Martina Raab am Start sein, die in der abgeschlossenen Bundesligarunde den sechstbesten Schnitt der Liga aufwies. Und auch die Badische Meisterin Carmen Niemis-Nießner aus Leimen will bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden.

Bei den Herren ist Titelverteidiger Peter Gabriel aus Aschaffenburg und der Mörfelder Jürgen Fleischer dabei. Die Hemsbacher Ernst Engel und Bruno Pfeiffer wollen ebenso ins Geschehen eingreifen. Und auch die Lampertheimer Gastgeber haben mit Ralf Schmitt ein heißes Eisen im Feuer. Schmitt bewies vor einigen Wochen an gleicher Stelle auf den Badischen Meisterschaften, dass mit ihm zu rechnen ist. Er sicherte sich dort den Badischen Meistertitel. Auf seinen Heimbahnen wird er alles daran setzen, einen großen Coup zu landen.