Vogelpark mit neuem Schwung in die Zukunft

Lampertheim.Frohe Nachricht für die Mitglieder des AZ Vogelparks: Der Fortbestand des Parks gesichert, denn es hat sich ein neuer Vorstand gefunden. Dennoch wird es den Park erst mal nicht in seiner alten, sondern in einer verkleinerten Form geben. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntagnachmittag.

Derzeit sind die Vorstandsmitglieder im Gespräch mit dem Ordnungsamt, damit im Sommer die Gaststätte bewirtschaftet und der Vogelpark für die Besucher geöffnet werden darf. Eine der ersten Aufgaben soll die Verschönerung des Spielplatzes sein. Die Fachbereichsleiterin der Technischen Betriebsdienste, Sabine Vilgis, sagte städtische Unterstützung zu.

Der ehemalige Vorstand des Vogelparks hatte am Sonntag zur außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, da bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am 10. März kein neuer Vorstand gefunden werden konnte (unsere Zeitung berichtete). 43 Mitglieder waren daraufhin ins Vereinshaus gekommen und erwarteten mit Spannung das Ergebnis. Alle vier Kandidaten, die sich der Vorstandswahl gestellt hatten, und zusätzlich drei Beisitzer, wurden gewählt. Damit besitzt der AZ Vogelpark wieder einen geschäftsführenden Vorstand.

Das Amt des Ersten Vorsitzenden hat Stephan Germann übernommen. Hinter ihm stehe ein motiviertes Team, das etwas bewegen möchte, sagte Germann. Der Elan der Mitstreiter gebe ihm Kraft und Mut für das Amt, erklärte der 37-Jährige. „Wir haben uns neu gefunden. Ich möchte mich als zweite Vorsitzende für alles einsetzen“, so die 37-jährige Sandra Gogolok. Die Wichtigkeit ihres Amtes als Kassenwartin unterstrich Sarah Germann. Die 37-Jährige betrachtet die Zukunft des Parks optimistisch. Schriftführer wurde Björn Hedderich. Ihm liege der Vogelpark schon immer am Herzen, da sich sein Opa Herbert Schmidt und sein verstorbener Vater Jörg Schmidt sehr dafür engagierte hätten.

Gerlinde Hartl, früheres Vorstandsmitglied, überreichte dem neuen Ersten Vorsitzenden symbolisch einen großen Schlüssel. Auch die drei Beisitzer erklärten sich bereit, den Vorstand zu unterstützen: Christina Schneller, Michelle Lenhard, die sich in der Tierpflege einbringen möchte, und Hubert Suchanek, der schon die Bänke im Vogelpark gestrichen hat und hier auch als Fotograf tätig sein möchte. Als Kassenprüfer wurden Erika Jensen und Kurt Netscher gewählt.

Das ehemalige Vorstandsmitglied Melina Ochs bot an, die Neuen mit ihren Kenntnissen als Webdesignerin zu unterstützen. Bürgermeister Gottfried Störmer richtete seinen Dank an den ehemaligen Vorstand und erklärte, dass er sich sehr über den neuen engagierten Vorstand freue. Michael Lautenschläger vom Verband Gemeinnütziger Vogel- und Tierparks gab dem Vorstand Tipps zu Weiterbildungen und Seminaren.

Momentan bleibt der hintere Teil des Vogelparks wegen Umstrukturierungsarbeiten weiterhin geschlossen. Der Vorstand geht davon aus, dass ab 2020 wieder mit der Tierhaltung begonnen werden kann. Vorab müssten die Sachkundenachweise abgelegt werden. Dabei will sich der Verein auf Vögel konzentrieren. Außerdem sollen aber Schildkröten und Zwergziegen im Park bleiben. Immer mittwochs ab 17.30 Uhr findet ein Stammtisch für Mitglieder und Interessierte im Vereinsheim statt. roi

