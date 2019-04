Volksbühne unterstützt Notfallseelsorge

Lampertheim.Eine Spende in Höhe von 2000 Euro hat die Volksbühne Lampertheim jetzt der Notfallseelsorge Kreis Bergstraße überreicht. Das Geld stammt aus der speziellen Seniorenaufführung, die die Volksbühne während ihrer Spielzeit in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kultur, Jugend, Bildung und Vereine der Stadt Lampertheim veranstaltet. Dabei verzichtet die Volksbühne auf ihre Gage, während die Stadt die Logistik übernimmt.

Die Einnahmen dieser Aufführung werden jedes Mal an eine oder mehrere gemeinnützige Organisationen gespendet. „Wir rotieren mit den Spenden, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt“, erklärte Klaus Jenner, Vorsitzender der Volksbühne. Er dankte vor allem den Mitwirkenden des Stückes, die sich ehrenamtlich engagierten, um die Einnahmen für einen guten Zweck weitergeben zu können.

Erstmals gingen sie in diesem Jahr an die Notfallseelsorge. Mit dem Stück „E bissl bleed iss a meschugge“ fand im Januar die gemeinsame Seniorenveranstaltung zum 24. Mal statt, zu der 222 Zuschauer kamen. Die Summe der Einnahmen in Höhe von 1554 Euro rundete der Verein durch eigene Ersparnisse auf einen Betrag von 2000 Euro auf. Die Notfallseelsorge zeigte sich für diese Unterstützung dankbar. Deren Leiterin Pfarrerin Karin Ritter betonte: „Wir fühlen uns ausgesprochen geehrt.“ Die Spende soll für die Aus- und Fortbildung des 60-köpfigen Teams der Seelsorge verwendet werden. „Ich bin stolz auf die 60 Ehrenamtlichen, die ihre Aufgabe ganz kompetent erfüllen“, erklärte Ritter. Deshalb sei es schön, wenn man bei den Fortbildungen etwas großzügiger sein könne. Die Spende sei damit eine Wertschätzung für das ganze Team. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Einsätze bei Senioren. Zu den Aufgaben zählen sowohl die Betreuung der Hinterbliebenen in Todesfällen als auch das Überbringen von Todesnachrichten in Zusammenarbeit mit der Polizei. „Wir bleiben dann, um zu sortieren, zuzuhören und da zu sein“, erklärte Pfarrerin Ritter.

Engagierter Verein

Wie wichtig diese Arbeit ist, weiß Bürgermeister Gottfried Störmer aus seiner eigenen Erfahrung im Polizeidienst. „Das ist wirklich eine ausgesprochene Bereicherung und sehr hilfreich“, pflichtete Störmer bei. Zum sechsten Mal in seiner Amtszeit durfte er die Spende mit übergeben und zeigte sich sehr erfreut über das Engagement des Vereins. Der begeistere die Menschen mit seinem Schauspiel und tue dabei Gutes. „Das ist einfach großartig, ganz herzlichen Dank dafür.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019