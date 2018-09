Volkslauf findet am Samstag statt

Hofheim.Der TV Hofheim (TVH) ist am Samstag, 22. September, ab 14.30 Uhr im Sportpark Ausrichter des traditionellen Volkslaufes. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr mit dem ersten von insgesamt drei Bambiniläufen über 1000 Meter. Gelaufen wird in drei Altersklassen, die Teilnahme ist kostenlos.

Die Grundschüler der Nibelungenschule, der in den vergangenen Jahren immer sehr stark vertretenen Steinerwaldschule aus Nordheim und der Astrid-Lindgren-Schule aus Bobstadt können ihre Klassenkasse durch die Teilnahme am Schulklassenwettbewerb aufbessern. Alle Finisher bekommen eine Teilnehmerurkunde und ein kleines Geschenk, die drei schnellsten Jungen und Mädchen der Altersklassen eine Siegerurkunde. Für Jugendliche, Walker und erwachsene Läufer bietet der TVH Strecken über fünf und zehn Kilometer an. Die Zehn-Kilometerläufer begeben sich um 15.15 Uhr auf die Strecke, eine Vieterstunde später beginnt der Lauf über 5000 Meter. Die Laufstrecke wurde bereits vergangenes Jahr angepasst, führt als Rundkurs entlang der Felder in Richtung Bürstadt, Rosengarten und zurück, allerdings nicht mehr an der Landstraße entlang. Sonderwertungen gibt es wie immer in den Altersklassen, gesucht werden die schnellsten Hofheimer Läufer, außerdem wird die personell am stärksten vertretene Läufergruppe auserkoren. Alle Finisher nehmen an der Verlosung der großen Tombola teil. Für die Organisation zeigen sich Leichtathletik-Abteilungsleiterin Verena Salomon und Esther Heilmann verantwortlich.

Anmeldungen

Anmeldungen an TV 1896 Hofheim/Ried e.V., Esther Heilmann, Lindenstraße 38a, 68623 Lampertheim-Hofheim, Telefon 06241/8 09 85 (wochentags ab 19 Uhr) oder Verena Salomon, Steffanstraße 26, 68623 Lampertheim-Hofheim, Telefon 06241/8 16 98 (wochentags ab 20 Uhr), per E-Mail an rvl@tv1896hofheim.de. Nachmeldungen an der Tageskasse sind bis 14.20 Uhr am Veranstaltungstag möglich. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018