Voller Erfolg für die U18-Spieler

Auch die U18 männlich konnte ihr Bezirksligaspiel gegen den TC Viernheim II gewinnen. Die Lampertheimer siegten in drei Einzeln klar. Nach langen Sätzen und spannenden Spielen stand es nach den Doppeln 4:2 für die Spargelstädter. Es spielten Frederic Geister, Finn Radatz, Florian Werner und Manuel Werner.

Bei der zweiten U18 männlich lief es nicht so rund. Die Einzel waren teilweise sehr knapp, aber die Gegner vom TC Michelstadt gewannen drei davon. Lediglich Kaan Bauer konnte sein Einzel deutlich gewinnen. In einem spannenden Doppel gewannen Bennet Engelmann und Kaan Bauer, und so stand es am Ende 2:4 für die stärkeren Gegner aus Michelstadt.

Als Letztes spielten die Juniorinnen U12, die den TC Bickenbach zu Gast hatten. Carlotta Wolf, Lilly Zimmer und Lena Brückmann gewannen ihre Einzel sehr deutlich. Ebenso das Doppel mit Carlotta Wolf und Lena Brückmann. Mia-Sophie Diesterweg und Lilly Zimmer konnten dann auch im Matschtiebreak punkten, so dass die Lampertheimer Mädchen mit 5:1 gewannen.

Außer für die Juniorinnen U14, die ihr Spiel am 22. Juni nachholen müssen, gehen alle anderen Jugendmannschaften in die Ferienpause. Im August geht es dann gut erholt für die Spieler des TCL weiter. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.06.2018