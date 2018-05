Anzeige

Lampertheim.Am Samstag, 5. Mai, findet um 19 Uhr das Konzert der Dekanatskantorei Ried in der Domkirche statt. „Frühling lässt sein blaues Band…“ lautet der Titel der Veranstaltung. Die Wiedergeburt, das Erwachen der Natur, hat Komponisten schon immer inspiriert. Mit Liedern aus Renaissance (Thomas Morley: „Now is the month of Maying“), Romantik (Brahms, Herzogenberg, Schumann und andere), Moderne (Distler, Holst) und mit Populärem (Cat Stevens: „Mornig has broken“) frönt der Chor dem Lebensgefühl des Frühlings und lobt die Schöpfung.

Am Klavier spielt Ju-Hee Oh, Pianistin und Lehrerin an der Lampertheimer Musikschule. Sie begleitet den Chor und wird solistisch mit Balladen von Frédéric Chopin zu hören sein. Im Anschluss an das Konzert kann man auf dem Domplatz bei einem Glas Wein oder Wasser den Abend ausklingen lassen. red