Fußball und schützenswerte Amphibien passen gut zum diesjährigen Ferienspielthema (Um-)Weltmeisterschaft, aber wie ist es mit Einhörnern? Kim gibt augenzwinkernd eine plausible Erklärung ab: „Früher hat es wohl welche gegeben, aber die sind ausgestorben, weil niemand auf die Umwelt geachtet hat.“ Wer seine Stofftasche bemalt hat, flitzt in die Bücherei. „Diese Veranstaltung ist eine Kooperation“, erläutert Susanne Camus, Chefin des Spielmobiles „Flitze Feuerstein“. „Die langlebigen Taschen haben die Büchereimitarbeiterinnen gekauft“, sagt Camus. Die Kinder können in ihre bemalten Beutel ihre Utensilien packen, das schärfe ihr Umweltbewusstsein. Inzwischen lässt Büchereimitarbeiterin Alexandra Rehder das Bügeleisen zischen. Damit fährt sie auf der Stoffrückseite über das Motiv: So übersteht es einige Wäschen.

Alexander Weiß, Auszubildender in der Bücherei, wird derweil von anderen Kindern umlagert. Er stellt den Mädchen und Jungen das Makey-Makey-Spiel vor: Das Gerät wurde per USB an den Computer angeschlossen. Mittels Krokodilklemmen um die Handgelenke der Spieler wird eine Verbindung zu einem Gegenstand geschaffen und damit der PC gesteuert – spannend. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.07.2018