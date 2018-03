Vom Storyboard bis zum Film

Anzeige

Ins kalte Wasser geworfen

Denn die Story zum Film steht bereits, nun sind sie auf der Suche nach geeigneten Drehorten und Hobbyschauspielern. Erste Erfahrungen hat die Gruppe um Leonie, Philip und Timo auch schon bei den Schulkinowochen gesammelt. Ihren 40-sekündigen Clip, der am Montag im Kinopolis in Viernheim als Vorfilm läuft, schauen sie sich im Rahmen eines Ausflugs gemeinsam an.

Zurück im Klassenzimmer, präsentieren die Kleingruppen die Ergebnisse ihrer Clips. Aus dem Feuerwehrinterview ist ein Stummfilm geworden. „Das Bild ist gut, aber das Mikrofon war wohl ausgeschaltet“, schmunzelt Julian Kasten. Doch genau dafür sei der Workshop da. „Schüler und Lehrer werden ins kalte Wasser geworfen, so bauen sich Hemmschwellen ab. Und bei Fehlern ist der Lerneffekt am größten“, so der Experte.

Beim hr-Videowettbewerb gehe es ohnehin nicht ums Gewinnen, findet Projektleiterin Hoffmann. Der siebenminütige Film läuft dann aber sicher auch mit Ton.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.03.2018