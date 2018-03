Anzeige

Lampertheim.„Bühne frei“ für junge Musikschüler war das Motto eines Musikschulkonzerts im Römersaal. Ju-Hee Oh, Fachbereichsleiterin für Tasteninstrumente und Moderatorin dieses Abends, kündigte das erste Stück an, bei dem Paul Gebauer am Cello gemeinsam mit seinem Musikschullehrer Edwin Monniger das Stück „Rigandon“ von Henry Purcell zu Gehör brachte.

Beschwingte Akkordeonklänge schlossen sich an, als Simon Schäfer das traditionelle amerikanische Volkslied „Oh Susanne!“ zum Besten gab. Roisin Gustedt und Constanze Hentschel bildeten ein Querflötenduo. Abgelöst wurden sie im nächsten Stück mit Tara Aulbach und Nils Kaibel von zwei Gitarristen, denen sich ihr Lehrer Karsten Opitz anschloss und der eines der beiden Stücke, die sie darboten, selbst geschrieben hatte – ein melancholisches Stück mit zarten Gitarrenklängen, stimmungsvoll passend als „Ballade“ betitelt.

Mit einem Trio ging es auch bei den nächsten beiden Liedern, je einem Werk von Pierre-Joseph Candeille und Joseph Haydn, weiter, die von Henrike Stöckinger an der Querflöte, Jasmin Magahed an der Violine und Valentina Thomas am Violoncello gespielt wurden. Erstere betrat später ein zweites Mal die Bühne und setzte sich ans Klavier, um mit „He’s a Pirate“, komponiert von Hans Zimmer und Klaus Badelt, eine frische Seemannsbrise in den Römersaal zu fächeln.