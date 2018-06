Anzeige

LAMPERTHEIM.In einem Familiengottesdienst hat die Lampertheimer St. Andreas-Gemeinde am Samstag ihre ältesten Kita-Kinder nach drei Jahren verabschiedet und für die Schulzeit gesegnet.

Die fröhliche Andacht mit viel Gesang und rhythmischem Klatschen stand ganz im Zeichen des kindlichen Wandels. Als Metapher dienten dafür die Raupe und der Schmetterling. Pfarrer Patrick Fleckenstein hatte indes besonders für die Eltern eine Botschaft. „Bitte“, beschwor er die Gemeinde, „werden Sie nicht zu solchen Eltern, die wie Helikopter permanent über ihren Kindern kreisen. Lösen Sie nicht alle Konflikte für sie, packen Sie Ihre Kleinen nicht in Watte. Kinder wachsen an ihren Herausforderungen. Bleiben Sie immer der liebevolle, nicht der strafende Ort, an den sie mit jedem Misserfolg und jeder noch so schlechten Note kommen können.“ Die Weiterentwicklung von der Raupe zum Schmetterling stehe für ihn für Freiheit. „Lassen Sie Ihren Kindern diesen Raum zur freien Entfaltung“, schloss er seinen Appell. Und so klebten sich die künftigen Abc-Schützen bunte Flügel an und zogen in einer Polonaise durch den Mittelgang. Der Pfarrer segnete jedes Kind.

Die Kinder der Schwestergemeinde Mariä Verkündigung waren schon einen Tag zuvor verabschiedet worden. ksm