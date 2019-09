Vom Zoo zum Kühkopf

Hofheim.Der diesjährige Ausflug der Hofheimer Kinderfeuerwehr führte die Jungen und Mädchen in den Darmstädter Zoo Vivarium. Vom Treffpunkt am Feuerwehrgerätehaus aus machten sich 17 Jugendliche und vier Betreuer auf den Weg in die Heinerstadt. In den naturnah gestalteten Gehegen leben auf einer Fläche von fünf Hektar etwa 2000 exotische und einheimische Tiere. Auf ihrer Entdeckungstour erhielten die Hofheimer von einer Tierpflegerin unter anderem umfangreiche Informationen zu den im Zoo lebenden Riesenschildkröten.

Picknick im Naturschutzgebiet

Im Anschluss an den Zoobesuch ging es für die Nachwuchsbrandschützer weiter nach Stockstadt zum dortigen Naturschutzgebiet Kühkopf. Auf dem weitläufigen Areal machten die Jungen und Mädchen mit ihren Betreuern ein ausgiebiges Picknick. Danach konnten sich alle auf dem großen Spielplatz nach Herzenslust auf den Schaukeln und Rutchen austoben. Abschließend gab es für alle Mitglieder der Kinderfeuerwehr noch ein Eis, bevor es nachmittags auf die Heimfahrt nach Hofheim ging.

Da an diesem Tag die Hofheimer Mannschaftstransport-Fahrzeuge wegen mehreren Parallelveranstaltungen nicht zur Verfügung standen, stellten die Stadtjugendpflege und der Bauhof Transporter zur Verfügung. Ein herzliches Dankeschön von Andreas Schneider, dem engagierten Leiter der Kinderfeuerwehr, ging an die Verantwortlichen der beiden städtischen Einrichtungen, die durch ihre Unterstützung zum Gelingen beigetragen haben. fh

