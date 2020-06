Von 100 auf Null und wieder zurück

Lampertheim.Heiner Kraft ist der Regisseur des Amateurtheaters „Die HerbstZeitLosen“. Der Hofheimer leitet mit viel Leidenschaft die Gruppe. Deshalb ist er sehr betrübt, dass er sich derzeit mit den Darstellern nicht treffen kann. „Die Corona-Krise trifft das Amateurtheater ins Mark. Die Theaterarbeit ging abrupt von 100 auf Null zurück, quasi über Nacht schlossen sich die Vorhänge der Theaterbühnen, und es wurde still“, bedauert Kraft.

Denn außer dem Probenbetrieb ruht ebenfalls die Vereinsarbeit, und Sitzungen sowie Versammlungen verlagern sich in digitale Welten. Kraft betont: „Trainings mit den Aktiven und Senioren finden gar nicht mehr statt. Kontaktverbote und die Distanzgebote lassen Aufführungen in absehbarer Zeit unmöglich erscheinen.“ So können keine Festivals, Spielbegegnungen und Workshops stattfinden. „Weiterhin müssen die Verbände Seminare und Fortbildungen absagen“, erklärt Kraft. Er fügt hinzu: „Natürlich gibt es gute Gründe für diese politischen Entscheidungen.“

Doch bei all der Resignation müsse man auch die vielfältige Aktivität und das hohe ehrenamtliche Engagement in diesen Tagen sehen und betonen: „Proben und Treffen finden in Videokonferenzen statt. Es entstehen ganz neue Formate, und vor allem bleiben Vereine und Theatermacher auch auf sozialer Distanz in Kontakt.“ Allgemein seien ein hohes Engagement und ein gelebter Zusammenhalt im deutschen Amateurtheater zu erleben.

„Die Verbände machen Lobbyarbeit bei den Ministerien und Fördergebern und kämpfen für Möglichkeiten und Perspektiven, auch an den Notfallfonds zu partizipieren und den Fortbestand der Amateurtheater zu sichern“, sagt Heiner Kraft.

Er ergänzt: „Das alles kann das Theater, wie wir es kennen und lieben, auf Dauer nicht ersetzen.“ Er denkt: „Irgendwann geht es zurück von Null auf 100, nur das Tempo und der Zeitpunkt sind weiterhin nicht seriös abzusehen.

Wir freuen uns schon jetzt auf ein lebendiges Amateurtheater mit Jung und Alt, bunt, inklusiv.“ Regisseur Kraft dankt vor allem den Lampertheimer Amateurtheaterleuten „Die HerbstZeitLosen“ von Herzen für ihr Engagement und ihre Verlässlichkeit. „Die Zuneigung für das Theater kann auch eine Pandemie nicht stoppen. Und sobald der Coronavirus seine Wirkkraft verliert, werden wir wieder eine Menge Leute mit dem Theatervirus infizieren“, bekräftigt Kraft. Die Amateurschauspieler sollen begeistert und dem Theater treu bleiben und vor allem gesund.

Heiner Kraft hat 2014 die Ehrennadel in Gold mit Urkunde durch den Bund Deutscher Amateurbühnen überreicht bekommen und 2017 die Ehrennadel und den Ehrenbrief des Landes Hessen.

