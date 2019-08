Lampertheim.Der Berliner Organist Gunter Kennel bestreitet das Konzert im Rahmen des Lampertheimer Orgelsommers am Sonntag, 11. August, 20 Uhr, in der Domkirche. Kennel spielt Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Wagner und Louis Vierne. Karten zu sieben Euro (ermäßigt vier Euro) an der Abendkasse. urs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.08.2019