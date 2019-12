Von Blauen Engeln gebacken

Lampertheim.Ob Vanillekipferl, Spritzgebäck, Makronen oder Nussecken: Zehn verschiedene Sorten Weihnachtsplätzchen haben die Blauen Engel der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule gebacken. Die Naschwaren sollten verkauft werden, damit der Erlös in die Stiftung „Athletes for Charity“ (A4C-Stiftung) fließen kann, um dem erkrankten sechsjährigen Jörn Suder aus Bobstadt zu helfen.

Voller Elan ließen die Weihnachtsbäckerinnen die Knethaken wirbeln und den Backofen glühen. „Insgesamt haben wir 93 große Päckchen verkauft und eine Summe von 500 Euro erzielt“, erklärte Sozialarbeiterin Stefanie Rapp. Sie fügte hinzu, dass sie von Besucherinnen ermutigt worden sei, wieder eine Backaktion zu starten. Schließlich seien viele ältere Menschen gesundheitlich nicht mehr in der Lage, selbst Weihnachtsplätzchen zu backen.

Therapiefahrrad als Ziel

Den Senioren, die sich nun in der Cafeteria eingefunden und Plätzchen erstanden hatten, dankte die Sozialarbeiterin. Stiftungsvorsitzender Marco Steffan informierte, dass die süße Spende in die Anschaffung eines Therapiefahrrads fließe. Dieses spezielle Gerät für eingeschränkte Kinder werde von einer Wormser Firma hergestellt und koste 11 000 Euro. Jörn Suder aus Bobstadt sei im Alter von drei Jahren an einer schweren Hirnhautentzündung erkrankt, die zu Schäden des Nervensystems geführt habe. Der Sechsjährige sei geistig beeinträchtigt. Und da er keinerlei Gefahreneinschätzung kenne, möchte die Stiftung mit einem Therapiefahrrad die Möglichkeit geben, eine gewisse Selbstständigkeit zu erlangen und seine sozialen Kontakte zu fördern.

„Bis jetzt haben wir die nötige Summe nicht zusammen, sind aber schon über der Hälfte“, verriet Steffan. Auch Jörns Mutter, Sandra Suder, dankte den fleißigen Bäckerinnen und den Verbrauchern.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019