Lampertheim.Bei der diesjährigen Hessischen Meisterschaft, konnten sich einige Schützen des SV 1923 Hubertus Lampertheim durch gute Leistungen in ihren Disziplinen für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Top-Leistungen konnten die beiden Lampertheimer Damen bei der Hessischen Meisterschaft in Frankfurt erzielen.

Dabei wurde Franziska Heinze in der Juniorinnenklasse Vierte mit dem Luftgewehr und Neunte mit dem Kleinkalibersportgewehr, außerdem belegte sie mit ihrer Mannschaft mit dem KK Gewehr im Liegendkampf einen vierten Platz. Bei der Deutschen Meisterschaft in München-Hochbrück geht sie Ende August in beiden Disziplinen an den Start.

Irene Wegener hat sich in Frankfurt mit dem Luftgewehr ebenfalls mit einem vierten Platz im Einzel und einem dritten Platz mit der Mannschaft die Fahrkarte nach München gesichert. Mit ihr reisen ihre Mannschaftskolleginnen Heike Manns und Heike Marquardt-Becker. Sowohl für Franziska als auch für Irene sind die Deutschen Meisterschaften nichts Neues, beide haben in München in den vergangenen Jahren schon fast regelmäßig teilgenommen.