Von der Hoffnung nach den Kriegen

Lampertheim.Ein würdiger Rahmen, eine würdige Feier: So gestaltete sich am Sonntagvormittag am Ehrenmal im Stadtpark die Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages. Die Vereine hatten ihre Fahnenabordnungen geschickt, die Katholische Kirchenmusik und die Chorgemeinschaft MGV Cäcilia/Sängerrose hatte die musikalische Umrahmung übernommen.

Nicht nur die Vertreter der Politik, darunter Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass und Bürgermeis- ter Gottfried Störmer sowie der Ver- eine waren gekommen, auch zahlreiche Lampertheimer Bürger hatten den Weg zum Ehrenmal gefunden, um der Toten zu gedenken. Die Kirchenmusik eröffnete die Feier mit dem Musikstück „Harre, meine Seele“, die Chorgemeinschaft intonierte anschließend „Näher, mein Gott, zu dir“, ehe Pfarrer Sven Behnke von der Lukasgemeinde in seiner Ansprache der Toten gedachte.

Die Gräuel und die zahllosen Opfer des Ersten Weltkrieges stellte er dabei in den Mittelpunkt, wobei er schilderte, wie der Krieg zu Anfang euphorisch begann und 1918 in Ver- zweiflung und Tränen endete. 17 Millionen Tote und über 20 Millionen Verwundete waren die Opfer, zu denen auch zahllose Zivilisten gehörten. Am Ende des Krieges hätten sich die Menschen nur noch nach Frieden gesehnt, wobei viele das Erlebte nicht hätten vergessen können und Soldaten traumatisiert heimgekehrt seien. „Wir sind wie vergiftet, unsere Jugend ist gestorben und der Glaube an die Menschheit ging verloren“, zitierte Pfarrer Sven Behnke aus dem Roman „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque. Damit verdeutlichte er die ganze Hoffnungslosigkeit, welche die Kriegsgeneration erfasst hatte.

Traumatische Erlebnisse

Doch nicht jede Hoffnung starb, fuhr Pfarrer Behnke fort. Nach der Schlacht sei neues Leben erblüht, die Überlebenden hätten sich geschworen: „Nie wieder Krieg“. Trotz- dem sei der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, dessen Folgen nicht vorstellbare Größen erreicht habe. Traumatische Erfahrungen machten aber auch Soldaten der Bundeswehr bei Auslandeinsätzen. Diese bedürften jeder menschlichen Hilfe. „Dazu gebe uns Gott Kraft und Segen“, schloss der Pfarrer.

Ortrud Goertz vom Verein der Kriegsopfer (VdK) stellte in ihrer Gedenkrede mehr die Opfer des Zweiten Weltkrieges in den Vordergrund. 60 Millionen Menschen hätten damals ihr Leben verloren, eine hohe Zahl, die dennoch kaum ausdrücken könne, wie viel Leid und Elend mit ihr verbunden sei. Alleine in der Reichspogromnacht 1938 hätten 400 Juden ihr Leben verloren.

Die anschließende Kranzniederlegung am Ehrenmal erfolgte gemeinsam mit den Vertretern der Stadt. Die Chorgemeinschaft intonierte das Lied „Frieden“ von Gottlieb Fischer. Zum Abschluss der Feierlichkeiten ließ die Kirchenmusik traditionell das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ erklingen, die Anwesenden verharrten im stillen Gedenken.

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018