Von der Krippe zur Christmette

Hofheim.Die Hofheimer hatten über das Weihnachtsfest die Wahl aus einer Vielzahl von Gottesdiensten. Mit einer Christmette feierte die katholische Pfarrei St. Michael den Heiligen Abend in der Balthasar-Neumann-Kirche. Den gesanglichen Rahmen lieferte der Katholische Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ unter der Leitung Werner Stöckels.

Zuvor war die Krippenfeier der Kinder in der Pfarrkirche. 28 Kinder waren hierbei in dem von Katrin Scholl einstudierten Krippenspiel mit eingebunden. Zwischen den Texten gab es Gedichtsvorträge weiterer Kinder. Musikalisch wurde das Krippenspiel umrahmt von Jana Frick und Maren Hutzler auf der Trompete, Ava Charles (Geige) und Jan Aaron Snaschel (Gitarre und Gesang). Ein Kind trug das Friedenslicht, das von den anderen Kindern ausgeteilt wurde.

Der Kirchenchor „Cäcilia“ wirkte mit Orchester beim feierlichen Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag mit und trug die Pastoralmesse von Karl Kempter vor. Es wurden weitere Stücke gespielt und gesungen, neu das Lied „Christstern über Bethlehem“, eine englische Volksweise von Heino Schubert. Den Gottesdienst am Vortag des Heiligen Abends in der Friedenskirche feierte die evangelische Kirchengemeinde mit dem Abendmahl. Zur Christvesper lud die Kirchengemeinde an Heiligabend ein, der Familiengottesdienst umfasste ein Krippenspiel der Kindergottesdienstgruppe. Bei der Christmette zu später Stunde wirkte der unter der Leitung von Manfred Boxheimer stehende Kirchenchor mit.

Zwei weitere Festgottesdienste folgten an den beiden Weihnachtsfeiertagen, wobei der Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag komplett von dem unter der Leitung von Dirk Hindel stehenden Posaunenchor musikalisch gestaltet wurde. fh

