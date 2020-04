Von der Krise betroffen

Lampertheim.Landwirte und Gastronomen sind in Lampertheim am stärksten von der wirtschaftlichen Krise im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen. Die Landwirte nicht nur wegen fehlender Erntehelfer, sondern auch wegen der weggebrochenen Absatzmöglichkeiten in der Gastronomie. Dies teilte Landrat Christian Engelhardt in einer Telefonkonferenz am Montag gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße, Matthias Zürker, mit. Laut Zürker vermittelt die Wirtschaftsförderung Förderprogramme und Soforthilfen für notleidende Unternehmen auf Bundes- und Landesebene sowie Bürgschaften und Überbrückungskredite. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.04.2020