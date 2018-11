Von der lautlosen Sprache der Gefühle

Neuschloß.Gisela Höflinger, frühere Pfarrerin der Dreieinigkeitsgemeinde in Mannheim-Sandhofen, spricht beim nächsten ökumenischen Frauenfrühstück am Donnerstag, 15. November, in Neuschloß bei der evangelischen Johannesgemeinde. Los geht es um 9 Uhr mit einem leckeren Frühstück im Gemeinderaum am Ahornplatz, Einlass ist ab 8.45 Uhr.

„Die lautlose Sprache der Gefühle – Kain und Abel“, lautet Höflingers Thema. Sie schreibt dazu: „In einer der afrikanischen Sprachen, im Zulu, grüßt man sich und sagt: Sawubona, das heißt: Ich sehe dich. Indem wir einander ansehen, geben wir einander Ansehen. Dazu braucht es noch nicht einmal Worte. Wortlos, nonverbal, geben wir einander Ansehen. Ein kurzer Augen-Blick genügt. Ich sehe dich. Den anderen ansehen, selbst gesehen werden, das verschafft uns Ansehen. Solche Blicke erwidern wir gerne. Wir kennen auch die Gefühle, die böse, wütende oder kritische Blicke in uns auslösen. Wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn man übersehen wird, unbeachtet bleibt. In einer der ersten Geschichten, die uns die Bibel überliefert wird das Übersehen-Werden geschildert; in der Geschichte von Kain und Abel“. red

