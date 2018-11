Von der Nachfrage beeindruckt

Groß-Rohrheim.Nach sechs erfolgreichen Kinderbasaren zog der sortierte Kinderbasar Groß-Rohrheim im März 2018 aus Platzgründen aus den Räumen der kommunalen Kindertagesstätte in den Anbau der Bürgerhalle um. Dort fand er nun zum zweiten Mal statt. Organisiert vom Elternbeirat der kommunalen Kita und dank der Hilfe vieler aktiver Kita-Eltern sowie einer guten Anzahl externer Helfer war dieser Tag ein voller Erfolg.

Von Mal zu Mal wächst der mittlerweile in der Umgebung beliebte Basar. Diesmal hatten sich knapp 60 Verkäufer angemeldet und ihre Waren abgegeben. Schon gut eine Stunde vor Türöffnung bildete sich eine lange Schlange wartender Käufer, während sich im Basarraum bereits die Basarhelfer und Schwangeren in Ruhe mit wärmender Kinderkleidung für die Herbst- und Wintersaison, Umstandsmode, sonstigem Babybedarf oder mit gut erhaltenen Spielen, CDs oder DVDs für die Kleinen versorgen konnten.

In den zwei Stunden Hauptbasarzeit war selbst das Organisationsteam von dem Besucheransturm sehr beeindruckt, und viele Artikel wechselten ihren Besitzer. Im Anschluss an den gelungenen Einkauf besuchten viele Besucher das angelagerte Tagescafé im TV-Heim, das mit den Gästezahlen an seine Kapazitätsgrenze kam. Das Café-Team aber lief zur Hochform auf und konnte die Kaffee-, Kuchen- und Waffelwünsche aller Kunden erfüllen.

15 Prozent des Tagesumsatzes geht als Spende an die kommunale Kita Groß-Rohrheim, deren Kinder damit auf Ausflüge gehen oder kulturelle Angebote erleben können. Auch größere Anschaffungen werden so möglich, wie zum Beispiel der neue Barfußpfad im Vorgarten. Der bestehende Pfad muss den bald beginnenden Baumaßnahmen der Kita-Erweiterung weichen.

Das Basarteam dankt dem Turnverein und der Gemeinde Groß-Rohrheim sowie insbesondere den aktiven Helfern, die am Basar-Wochenende viele Stunden ihrer Freizeit für die Kita-Kinder investiert haben. red

