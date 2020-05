Von der Regel weit entfernt

Eingeschränkter Regelbetrieb – das klingt doch gar nicht so schlecht. Ein bisschen einschränken, das machen wir alle gerade in vielen Bereichen, daran haben wir uns in dieser Pandemie doch schon gewöhnt. Aber von einem Regelbetrieb ist die Kinderbetreuung auch weiterhin noch himmelweit entfernt. Das einzig Regelhafte daran dürfte der feste Termin sein, zu dem die Kinder dann einmal in der Woche für ein paar Stunden in ihre Kita dürfen. Für die Kinder ist das gut und schön. Sie werden sich freuen, ihre Freunde und Erzieherinnen wiederzusehen, wieder in Gemeinschaft spielen und basteln zu können und der häuslichen Enge für geraume Zeit entkommen zu können. Ginge uns Erwachsenen doch nicht anders.

Doch eine Entlastung für gestresste Eltern, die sich seit Wochen zwischen Beruf, Hausarbeit und Kinderbetreuung aufreiben, bringt das nicht, obwohl sie inzwischen doch von vielen Seiten lautstark gefordert wird. Dafür wäre mehr Betreuungszeit nötig. Aber die lässt sich nicht realisieren, ohne den Infektionsschutz aufzugeben – und wer will das riskieren? Wie viel Lockerung ist möglich, ohne Menschenleben unnötig zu gefährden? Es ist in der Tat eine riesige Verantwortung, die bei den Entscheidern vor Ort liegt. Nicht nur in Sachen Kinderbetreuung.

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.05.2020