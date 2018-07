Anzeige

Positive Kassenlage

Wanderwart Gerhard Hartmann berichtete von acht Touren. Die Ziele reichten vom Biedensand bis nach Bad Dürkheim oder der Ludwigshöhe und Weisenheim am Sand. Über die finanzielle Situation des Vereins konnte Kassenwart Werner Schäfer Positives berichten. So wird eine weitere Garage in der Bürstädterstraße errichtet, die dann zur Nutzung an Vereinsmitglieder, aber auch Privatpersonen vermietet werden kann. Auch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt habe sich für den Verein finanziell rentiert. Dem Verein gehören zur Zeit 98 Mitglieder an, teilte Schäfer abschließend mit.

Kassenprüfer Klaus Griesheimer fasste das Ergebnis mit den Worten zusammen: „Besser geht es nicht.“ Die nachfolgenden Wahlen erfolgten ohne Probleme. Klaus Griesheimer ist neuer Beisitzer, Bernd Haas und Andreas Macho wurden als neue Kassenprüfer bestimmt.

Evi Day nahm zum Schluss der Versammlung die Ehrung von Jubilaren vor. Geehrt mit einem Präsent wurden Klaus Griesheimer sowie Petra Willauer für 25 Jahre Vereinstreue. Mit einem nachfolgenden Grillabend widmeten sich die Freizeitler ihrem Vereinsmotto, der Freizeit, auch kulinarisch.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.07.2018