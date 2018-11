Von Farbenspielen berührt

Lampertheim.„Heimat ist für mich dort, wo meine Wurzeln liegen, wo Menschen leben, die mich lieben und die ich liebe. Als Heimat empfinde ich jetzt auch meinen neuen Wohnort Lampertheim, da ich mich hier wohl fühle und weil es Menschen gibt, die ich liebe und die mich lieben. Heimat kann für mich demnach jeder Ort sein, wo diese Voraussetzungen gegeben sind oder wachsen können“, sagt Erika Winkler. Sie sei ein Weltenkind, das sich nahezu überall wohl fühle, wo sie sich aus freien Stücken hinbegeben hat.

Erika Winkler kam vor knapp einem Jahr aus Bad Laasphe und ist in Lampertheim gelandet. „Ich wohne mitten in der Stadt und dennoch im Grünen“, sagt die Wahl-Lampertheimerin. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend im malerischen Bad Brückenau in der Bayrischen Rhön und lebte – nach weiteren Lebensstationen – zuletzt in Süd-Westfalen. In Bad Laasphe, der Kleinstadt im Kreis Siegen-Wittgenstein, hat Erika Winkler ihr Haus verkauft und in Lampertheim eine Wohnung mit kleinem Garten erworben.

Nähe zur Familie

Der Auslöser des Umzuges war die berufliche Veränderung ihres Sohnes Christian, er hatte eine neue Stelle in der BASF Ludwigshafen angetreten. Die vierköpfige Familie, mit Schwiegertochter Wiebke sowie den Kindern Isabel und Benjamin fand in Bürstadt ein neues Heim. Erika Winkler wollte ihre Enkelkinder aufwachsen sehen, somit in der näheren Umgebung ihrer Familie wohnen. Und diese wiederum will zur Stelle sein, wenn Hilfe benötigt werde.

Erika Winkler gibt an, einen ausgeprägten Abenteuergeist zu besitzen. Auf der Suche nach einer passenden Wohnung in einem ansprechenden Umfeld durchforstete sie Lorsch und die Kreisstadt Heppenheim. Ihr Favorit bei der Suche nach einer neuen Heimat war die Nibelungenstadt Worms mit ihren Sehenswürdigkeiten und geschichtsträchtigen Themen. Aber hinsichtlich der gewünschten Art und Größe sowie der Lage der Wohnung hatte Erika Winkler nicht das Passende gefunden. „Im Internet bin ich dann auf das Mehrgenerationenwohnen in Lampertheim am Martin-Luther-Platz gestoßen“, berichtet die 67-Jährige. Doch sie kam zu spät, die Wohnung in dieser Anlage war schon vergeben. Die jetzige Wohnung entdeckte sie ebenfalls im Internet. In den neuen vier Wänden hat sich die Neubürgerin gleich wohl gefühlt. Außerdem hatte sie ihr Sohn bei der Wahl bestärkt.

Ihr gefällt Lampertheim, weil es eine gut erreichbare Kleinstadt mit guter Infrastruktur sei. Die Spargelstadt biete eine beachtliche Lebensqualität. Bloß ein Kino fehle hier. „Ich habe das Gefühl, hier gut angekommen zu sein“, sagt Winkler. Zu ihrem Wohlbefinden trage auch das mediterrane Wetter bei. Ihre vorherige Heimat liegt am Rande des Rothaargebirges, dort war das Klima wesentlich rauer.

Auch von den aufgeschlossenen Menschen in Lampertheim ist die Neubürgerin begeistert. Sie freut sich, wenn Menschen auf der Straße sie freundlich grüßen, auch wenn man einander fremd ist. Man komme schnell ins Gespräch und selbst Kontakte könnten rasch geknüpft werden. „Mir hat eine Frau die Hand entgegengestreckt und mich in Lampertheim willkommen geheißen“, sagt Winkler. Bald hatte sie neue Bekannte und wurde zu Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen eingeladen. So besuchte sie das Innenhoffest des MGV 1840, den Treff der Lukasgemeinde „Du bist nicht allein“, das monatliche VdK-Frühstück, und sie nimmt am Künstlerstammtisch im London Pub teil.

Wenig Platz für Malereien

Der Fortgang aus dem malerischen Bad Laasphe sei ihr nicht schwer gefallen, habe sie sich doch vorher lange genug mit der „Lebensveränderung, einem Neuanfang“ beschäftigt und sich sehr auf das Leben in der Nähe ihrer Familie gefreut, beteuert Winkler. Einen Haken allerdings hat der Umzug: Winkler hat sich verkleinert, und durch die Einschränkung fehlt ihr der Platz für ihre großformatigen Malereien. Winklers große Leidenschaft ist die Freie Malerei. Ihre Werke sind mit Acryl geschaffen. „Überwiegend experimentell in unterschiedlichen Mischtechniken“, erläutert die Künstlerin.

„Farben, ihr Zusammenspiel und ihre Wirkung haben mich von jeher begeistert, in meinem Inneren berührt und angesprochen“, meint die Künstlerin. Sie hat zahlreiche Malworkshops besucht und Ausstellungen bestückt. Ihre erste Schau in Lampertheim hatte sie im Sommer in Hummels Scheier Galerie mit dem Titel „Querbeet“. Ebenso war sie mit einer Installation an der Herbstausstellung „Kreise“ im London Pub beteiligt. Nur einen Wermutstropfen gibt es: Sie hat noch keinen Raum für ihre Malerei gefunden, in dem sie neue Werke schaffen kann.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.11.2018